In elkaar geslagen homo's uit Hengelo durven niet meer over straat

Angstig en emotioneel vertellen de mannen van 21 en 22 hoe het voorval hun leven heeft veranderd. Ze willen anoniem blijven, uit angst om hun belagers nog een keer tegen te komen.

"Gezellige avond"

Vrijdag 21 augustus gingen ze 's avonds stappen in Hengelo. Ze zijn geen stel, wel allebei homoseksueel. Bij de cafés die ze bezoeken, 't Neutje en Good Fellows, gebeurt er niets vreemds. Geen ruzie of woordenwisseling met iemand. "Het was gewoon een hele gezellige avond, zoals een stapavond hoort te zijn", vertellen ze.

Het is inmiddels zaterdag als de mannen naar huis willen fietsen. Ze gaan rond 4.15 uur de kant van de wijk Groot Driene op. Al fietsend over de Wetstraat duikt een groepje van vijf mannen op. Ze komen vanaf de doorgang naar winkelcentrum Thiemsbrug op de twee mannen af. Vier mannen op een fiets en de vijfde op een witte scooter. Ze halen de twee mannen in en schelden ze uit voor 'kanker-homo's'.

"We hebben niks teruggezegd en zijn gewoon doorgefietst", vertellen ze. Ter hoogte van de winkel Big Bazaar worden ze opgewacht. De oudste man wordt dan meteen door de groep geslagen en geschopt. Als zijn kameraad hem te hulp wil schieten, krijgt hij ook rake klappen. Al met al duurde het geweld een minuut of vijf, zo schatten ze zelf in. Hun belagers vluchten in de richting van de Wolter ten Catestraat.

Tekst gaat verder onder de video

De volgende dag zette de moeder van één van de mannen een foto online met het gehavende gezicht van haar zoon. Het leverde honderden reacties op, waarin vol afschuw wordt gereageerd op dit geweld tegen de twee jonge homo's.

Emotioneel en angstig

"We zijn nu allebei vooral erg emotioneel en angstig. Lopen of fietsen over straat hebben we sindsdien nog niet gedaan. We gaan zoveel mogelijk met de auto ergens naartoe." De jongste van de twee werkt in een hotel, maar van werken is de afgelopen week weinig terecht gekomen. "Telkens als er iemand binnenkomt, schrik ik. Als ik een scooter hoor schrik ik ook. Zo groot is de impact van dit zinloze geweld."

Het is voor de hotelmedewerker niet de eerste keer dat hem dit is overkomen. Een paar jaar geleden werd hij vlakbij het station van Hengelo ook in elkaar geslagen. Naar eigen zeggen ook omdat hij homo is.

Politieoptreden

De twee mannen vinden dat de politie te weinig doet om hun belagers te vinden. "We kunnen bijvoorbeeld pas aanstaande maandag aangifte doen. Dat is het al bijna anderhalve week geleden."

Tekst gaat verder onder de video

Politiewoordvoerder Henk Kremer bestrijdt dat de politie de zaak laks aanpakt. "We hebben meteen een onderzoek ingesteld, buurtonderzoek gedaan en camerabeelden uitgekeken. Maar op die beelden zijn de verdachten niet herkenbaar in beeld."

Volgens Kremer was de politie heel snel na de mishandeling ter plaatse, maar wilden de mannen toen geen aangifte doen. "Een van de vaders kwam toen ook naar de plek toe, die gaf ook aan dat ze geen aangifte wilden doen. Ook vertelden de mannen de politie toen niets over de aanleiding. Dat zagen we pas later, toen hun verhalen naar buiten kwamen dat het homo-gerelateerd geweld zou zijn."

Tekst gaat verder onder de video

Op maandag is er alsnog een afspraak ingepland om aangifte te doen. "We hebben veel aangiftes op dit moment, daar nemen we ook de tijd voor. Anders gaan we het afraffelen, dat heeft geen zin. Het beeld dat wordt geschetst dat we de zaak niet serieus nemen bestrijd ik. We hebben, zonder dat er aangifte was gedaan, al veel zaken opgepakt. Misschien komen er uit de aangifte nog dingen naar voren die de mannen zich herinneren. Daarmee kunnen we dan kijken of we een stap verder in deze zaak kunnen komen."