Proefveld Sallandse boeren; meer organische resten op land verbetert bodemleven

De bodem is voor elke boer de basis van zijn of haar bedrijfsvoering, het voer van de beesten wordt erop verbouwd. Een betere bodem, water vasthouden, door-worteling en duurzaam gebruik is gewenst. Helemaal gezien de stikstofdiscussie; want is het mogelijk om met minder mest, dus minder stikstof, toch én een goed bodemleven te behouden en een goede opbrengst van de gras of mais? Christian Klein Koerkamp, boer in omschakeling naar biologische melkveehouderij legt het uit;

Het demoveld zoals de boeren het zelf noemen is iets waar ze kunnen en mogen experimenteren. Op eigen land is dat lastig, want productiegrond moet voer leveren voor de koeien. En juist hier kunnen ze verschillende stroken naast elkaar testen. De bodem heeft behoefte aan organische stoffen en kan niet zonder mest.

Een van de uitkomsten van vijf jaar onderzoek is dat de manier van mais oogsten bepalend kan zijn. Het blijkt voor de bodem beter als de boer alleen de kolven oogst en de restanten van de maisplant laat liggen, maar voor de koeien mist dan wel een substantieel deel van het voer. Dus deze manier van boeren klinkt simpel, maar de praktijk is toch vaak anders dan de theorie.

Hoopvol

De resultaten noemt Christian Klein Koerkamp hoopvol, hij is boer in Lettele die omschakelt naar biologisch. Klein Koerkamp hoopt dat alle belangstellenden; akkerbouwers, loonwerkers, landschapsbeheerders en boeren die het demoveld bezoeken de opgedane kennis gebruiken om te kijken of en hoe het inpasbaar is op het eigen land en in het eigen bedrijf.

En hij nodigt vooral de regelmakers in Den Haag uit om te komen kijken, want daar wringt de schoen nog al eens.