Zomerstorm Francis trekt vannacht over Overijssel

Hoewel het nu reeds flink waait in Overijssel, zal zomerstorm Francis naar verwachting pas komende nacht echt gaan huishouden in de provincie. Dan geldt code geel met windstoten van 75 tot 90 km/u.

De vijfde officiële zomerstorm van dit jaar was tussen 21.00 en 22.00 vanavond al een feit aan de kust, waar bij IJmuiden gemiddeld een windkracht negen werd gemeten. De zwaarste windstoot in IJmuiden had een snelheid van 100 km/u. Dat meldt Weeronline.

Later in de nacht kan het ook gaan stormen in de regio's Salland, Twente en Kop van Overijssel. In de loop van woensdagochtend nemen de zware windstoten af.

Twaalfde zomerstorm van deze eeuw

De zomerstorm komende nacht is alweer de twaalfde van deze eeuw. Vorig jaar was in augustus ook sprake van een zomerstorm. Op 10 augustus werd ook toen in IJmuiden een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten.

In februari van dit jaar kregen we in twee weken tijd vier stormen te verwerken. Ciara was de eerste storm en vanwege de zeer zware windstoten gold toen code oranje. Op 23 februari hadden we voor het laatst met storm te maken.

In de loop van deze avond kreeg de brandweer in Twente en IJsselland al de eerste meldingen van afgewaaide takken van bomen die voor overlast zorgen. Er zal naar verwachting meer stormschade bij komen, maar dat zal pas echt morgenochtend vroeg duidelijk worden.