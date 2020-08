Overijssel in top 5 autobranden: meeste branden in Deventer en Enschede

Overijssel staat in de top 5 als het gaat om het aantal autobranden per provincie. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Deventer staat in onze provincie bovenaan, met 190 autobranden die tussen 2016 en 2019 bij de verzekeraars werden gemeld. Enschede komt daar vlak achteraan met 186 gemelde branden. Landelijk staan deze steden op plek 11 en 12.

In totaal werden vorig jaar 367 autobranden in Overijssel bij de verzekeraars gemeld. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2018: toen werden nog 404 branden gemeld.

Opvallend is dat het aantal meldingen in de andere top-10-provincies, naast Utrecht en Overijssel, flink is gestegen. Dat maakt dat het totaal aantal geregistreerde autobranden door de verzekeraars in 2019 met 4941 autobranden twaalf procent hoger is dan het aantal claims het jaar ervoor (4399 autobranden in 2018).

Veiligheidsgevoel

Autobranden ontstaan voornamelijk door brandstichting. Het Verbond van Verzekeraars vindt de stijgende trend in het aantal autobranden daarom zorgelijk. Het is niet duidelijk waarom dat aantal is toegenomen. Het is dus ook niet bekend waarom de trend in Overijssel en Utrecht anders is.

"Een autobrand in een woonwijk heeft namelijk een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto’s", leggen de verzekeraars uit.

De claims bij het Verbond van Verzekeraars komen van particuliere autobezitters met een beperkt casco- (WA-plus) of cascoverzekering (allrisk). Ongeveer zeventig procent van het Nederlandse wagenpark heeft zo’n verzekering. Het daadwerkelijke aantal autobranden ligt hoogstwaarschijnlijk hoger, omdat leasewagens en WA-verzekerde auto's niet zijn meegerekend.