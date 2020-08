Overijsselse bestuurders 'voorzichtig optimistisch' na gesprek met minister over N35

Na afloop van de bijeenkomst bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertelt Boerman dat het een 'goed gesprek' was, maar dat zowel de minister als onze regio 'huiswerk' te doen heeft.



'Minister wil echt kijken naar oplossing'

"Wat ik aangetroffen heb, is een welwillende minister die echt wil kijken naar een oplossing voor de N35. We hebben met elkaar een aantal afspraken kunnen maken voor de korte termijn. Daarbij hebben we geconstateerd dat we toewerken naar een gedeeld eindbeeld."

Dat eindbeeld is een volledig vierbaans N35 waarop 100 kilometer per uur gereden mag worden, zonder dat deze onderbroken wordt door 'ongelijkvloerse kruisingen'.



Begin oktober opnieuw in gesprek

Boerman: "We hebben nog huiswerk te doen met het in beeld brengen van welke urgente zaken met spoed moeten worden aangepakt. Begin oktober hebben we opnieuw een gesprek met elkaar om te bespreken welke punten dat exact zijn."

De gedeputeerde begrijpt heel goed dat de minister niet zomaar de portemonnee kan trekken voor de N35. "De minister is natuurlijk gehouden aan allerlei regels als het gaat om andere drukke punten in ons land. Daar wil ze een goede onderbouwing bij leggen, het ministerie moet op dat punt nog wat huiswerk doen. Tegelijkertijd gaan wij in de regio, voor wat betreft het draagvlak bij de gemeenten, vragen of ze dat nog eens expliciet willen bevestigen. Dat er maximaal draagvlak voor is."



'Je ziet dat ook de minister een stap wil zetten'

Iets wat een snelle aanpak van de N35 in de weg staat, is de coronacrisis. Toch blijft Boerman voorzichtig optimistisch na het gesprek van vandaag: "Natuurlijk weten we ook in welke tijd we leven en hoe de financiën er voor staan, maar je ziet dat ook de minister een stap wil zetten met de N35. Ik ben tevreden met deze eerste stap en ik ben voorzichtig positief optimistisch voor de toekomst."

Bij het gesprek waren ook de voorzitters van de regio's Zwolle en Twente aanwezig: de Zwolse burgemeester Snijders en de Enschedese burgemeester Van Veldhuizen.

'Groot belang om verbinding met Twente sterker te maken'

Snijders: "Het was goed om het belang van een goede doorstroom op de N35 nog eens goed onder de aandacht te brengen. Het feit dat de voorzitter van de regio Zwolle en de voorzitter van de regio Twente mee is, toont het draagvlak al aan."

"Ik heb vanuit de economische regio Zwolle, de vierde economische regio van ons land die we aan het worden zijn, nog eens aangedragen dat de N35 van ontzettend groot belang is om de verbinding met Twente sterker te maken."



'Hoe kunnen we u nou helpen?'

Van Veldhuizen stelt dat hij een ontspannen minister heeft gesproken. Hij heeft haar hulp aangeboden: "Hoe kunnen we u nou helpen om die N35 eindelijk een beetje te laten doorstromen? Het was een inhoudelijk goed gesprek waarbij ze zich ook kwetsbaar heeft getoond, gezegd waar de pijn zit. Ze moet namelijk objectief kunnen aangeven waarom die N35 nou zo belangrijk is, in een nationaal veld ."

Toch wil de burgemeester van Enschede onderhand ook wel actie zien: "Het bestuurlijke filerijden dat we al decennia doen, moet nu een beetje afgelopen zijn. Dat wil ze wel, maar daar moeten we ook echt bij helpen."



'Het is niet zomaar een provinciaal weggetje'

"De N35 is van nationaal belang. Hij ontlast de A1, hij verbindt west en oost en hij verbindt Nederland met Duitsland. Het is niet zomaar een provinciaal weggetje en dat zit hier nog wel eens in de hoofden," zegt Van Veldhuizen, wijzend naar het gebouw van het ministerie.

"Ik hoop dat we de meest prangende punten snel kunnen oplossen. We moeten ook realistisch zijn: we hebben door de coronacrisis enorme financiële steunpakketten. Dat leggen we allemaal in de toekomst, dus ik begrijp heel goed de nood om met weinig euro's veel te moeten doen. Maar dat is de kunst van het besturen."