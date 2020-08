Deze Wierdense dominee gaat het leger in: "Zal wel even wennen zijn"

Harold Velten (47) vertrekt per 1 september als voorganger van de vrije Baptistengemeente Ichtus in Wierden om krijgsmachtpredikant te worden bij Defensie. De kazerne in Havelte wordt zijn standplaats. Hij blijft met zijn gezin in Wierden wonen. De predikant werkte eerder met zijn vrouw in Suriname, waar ze een christelijke gemeenschap hielpen opbouwen.

Velten heeft dertien jaar als predikant in Wierden gewerkt. De Ichtusgemeente bestaat 25 jaar. Ze is begonnen in het Kulturhus in Notter maar groeide uit haar jas. Sinds 2015 huurt de gemeente de hervormde Thaborkerk.

IJsschotsen

De gemeente trekt veel mensen uit de omliggende plaatsen en uit andere kerken. "Dat is best wel een lastig punt", zegt Velten hierover. "We krijgen wel eens het verwijt dat we andere kerken leegzuigen. Maar veel mensen drijven als een ijsschots af bij bij hun eigen kerk en we houden ze niet tegen bij de deur. Al zeggen we wel dat ze zo lang mogelijk bij hun eigen kerk moeten blijven".

Kleine groepen

De Ichtusgemeente heeft rond de vierhonderd volwassen leden. Tel je de jeugd mee, dan kom je aan ongeveer achthonderd kerkgangers. Op zondagmorgen houdt de gemeente normaal gesproken twee kerkdiensten, "maar met corona werd dat natuurlijk allemaal anders". Ook bij de Ichtusgemeente zijn de kerkdiensten nu voornamelijk online.

"Verder werken we veel met kleine groepen", aldus Velten. Nu groepen niet groter mogen zijn dan zes mensen staat de gemeente weer voor een nieuwe uitdaging. "Maar gelukkig ga ik daar niet meer over", lacht Velten.

Pionieren

De groei van de kerk was een van de redenen dat Velten besloot het roer om te gooien. "Ik ben van het persoonlijk contact maar ik werd steeds meer een manager en bovendien houd ik van pionieren". Dat bracht hem op het punt om verder te kijken.

Velten wil als krijgsmachtpredikant vooral een vrijplaats zijn waar mensen naar toe kunnen gaan om van zich af te praten zonder veroordeeld te worden. "Het zal wel wennen zijn, een heel andere cultuur, maar ik ben er voor de generaal en voor de zandhaas."

Vrije vogel

Velten ziet zichzelf als een vrije vogel, die overal tussendoor vliegt. "Ik zal optrekken met de groep, zichtbaar zijn, meetrainen en sporten maar moet vooral niet in de weg lopen." Zelf is hij nooit in dienst geweest. Hij kreeg in 1995 wel een oproep maar de dienstplicht werd in die periode afgeschaft. "Toen vond ik dat wel fijn, je mist zo een jaar van je leven, maar nu vind ik het jammer dat ik die ervaring niet heb."

Dopen in de Regge

De Baptisten staan bekend om de doop door onderdompeling van de gelovigen. Bij de Ichtusgemeente dopen ze meestal twee keer per jaar. De kerk aan de Jacobsonstraat heeft geen doopvont waar volwassenen gedoopt kunnen worden.

Als zich dopelingen aandienen, dan wordt er een bad neergezet of wijkt de gemeente uit naar de Regge. 6 september is er een doopdienst in de Regge ter hoogte van de brug bij het Kulturhus in Notter.

Zondag 30 augustus een interview met Harold Velten in Hoogtij.