Minister: 'Verliesuren in file leidend voor besluit over N35'

Het aantal uren dat mensen en bedrijven op de N35 in de file staan, is doorslaggevend voor het besluit dat de minister moet nemen over eventuele verbreding van de weg. En dat aantal 'verliesuren' lijkt vooralsnog niet hoog genoeg. Uit de rekenmodellen die het ministerie gebruikt "komt hij niet direct helemaal bovendrijven", vertelt minister Cora van Nieuwenhuizen.

Hoewel Overijsselse bestuurders 'voorzichtig optimisme' uitspreken na het gesprek dat ze vanmorgen hadden met de minister, lijkt de bewindsvrouw toch echt nog niet overtuigd van de noodzaak van aanpak van de weg.

"Ik moet het natuurlijk altijd afwegen tegen de problemen die elders in het land zijn op vergelijkbare wegen", vertelt Van Nieuwenhuizen na het gesprek aan RTV Oost.



'Nog heel veel andere knelpunten'

"Er wordt echt gekeken naar de verliesuren van mensen en bedrijven die in de file staan. Hoe verhoudt zich dat tot files in de rest van het land? En dan zijn er nog heel veel andere knelpunten."

De minister: "Ik moet het ook aan de rest van Nederland uit kunnen leggen, als ik iets bij de N35 zou gaan doen. Want nogmaals: er komen heel veel gedeputeerden langs die ook allemaal problemen in hun eigen provincie hebben."



Doorstroming, files en ongevallen

Wel heeft de Overijsselse delegatie vanmorgen duidelijk gemaakt dat er in hun ogen iets moet gebeuren: "Het was een goed gesprek. De gedeputeerde heeft samen met de burgemeesters van Zwolle en Enschede heel goed voor het voetlicht gebracht welke problemen er spelen en welke kansen ze zien voor de N35."

"We hebben het er vooral over gehad hoe ernstig de problematiek is ten aanzien van de doorstroming, hoeveel files er zijn en wat de stand van zaken is ten aanzien van ongevallen. Want ik moet het natuurlijk altijd afwegen tegen problemen die elders in het land zijn op vergelijkbare wegen."



'Ik begrijp goed dat er serieuze zorgen zijn'

En als de minister die balans opmaakt, blijkt elke keer weer: "Dan staat hij niet bovenaan. Uit onze modellen komt hij niet direct helemaal bovendrijven."

Toch snapt Van Nieuwenhuizen goed dat Overijssel graag wil dat er wat gebeurt: "Ik begrijp goed dat er echt serieuze zorgen zijn over deze weg."

Er zijn altijd meer wensen dan dat ik geld heb Minister van Nieuwenhuizen

De minister heeft met gedeputeerde Boerman afgesproken dat ze elkaar in oktober weer treffen. Dat is een maand voordat in Den Haag besloten wordt welke infrastructurele projecten opgepakt worden. Voor die tijd doen beide partijen nog wat huiswerk.

Het ministerie gaat uitzoeken langs welke Natura2000-gebieden de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal loopt, Overijssel moet vooral aantonen hoeveel draagvlak er is voor het opwaarderen van de weg.



'Ik wil echt zeker weten dat er langs het hele tracé draagvlak is'

"Bij iedere weg moet je uiteindelijk ook meestal langs de Raad van State, omdat er ook altijd wel ergens bezwaarmakers zijn," legt Van Nieuwenhuizen uit. "Ik wil echt zeker weten dat er langs het hele tracé draagvlak voor is."

Overigens lijkt alleen draagvlak in de regio niet het belangrijkste punt. Dat is en blijft geld, legt Van Nieuwenhuizen uit. "Het is altijd een strijd hier om de schaarse middelen. Infrastructurele projecten kosten honderden miljoenen euro's. Dus daar moet je heel goed over nadenken. Er zijn gewoon heel veel problemen in het land en er zijn altijd meer wensen dan dat ik geld heb. Daarom moet je het ook echt goed kunnen verantwoorden."



Aanpak N35 stap dichterbij?

Op de vraag of aanpak van de N35 na vanmorgen een stap dichterbij is, houdt Van Nieuwenhuizen zich op de vlakte. "Nou, een stap dichterbij... We zijn constructief met elkaar in gesprek."