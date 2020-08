Automobilist uit Glanerbrug verdachte van dodelijk ongeluk in Enschede

De 21-jarige man uit Glanerbrug die afgelopen weekend betrokken was bij het dodelijk ongeluk op de Oldenzaalsestraat in Enschede, wordt door de politie gezien als verdachte. Hij is aangehouden en inmiddels ook weer vrijgelaten, maar wordt nog wel als verdachte beschouwd, aldus een woordvoerster van de politie.

De Glanerbrugger zat in de auto die botste op de auto waarin twee mannen uit Enschede en een Hengeloër zaten. De Enschedeërs kwamen om het leven.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog niet afgerond. Er wordt onder meer gekeken naar hoe hard de Glanerbrugger reed en of hij onder invloed van drank of drugs was.

De weg is in april, na een flinke verbouwing, weer in gebruik genomen. In de maanden april en mei kreeg de politie een aantal meldingen uit de omgeving omdat er in ogen van omwonenden vermoedelijk te hard werd gereden.

Geen grote problemen

Deze meldingen zijn onderzocht door de politie. Er zijn snelheidsmetingen gedaan, verkeerscontroles uitgevoerd en met bewoners van de Oldenzaalsestraat is een verkeersschouw gehouden. Zowel in het aantal verkeersovertredingen als in het overschrijden van de toegestane snelheid, zijn geen grote problemen vastgesteld.

Over de resultaten van het onderzoek is de gemeente geïnformeerd. In de politiek zijn vragen gesteld over de weg. Volgens Burgerbelangen Enschede (BBE) nodigt de weg tussen De Klomp en de Hoge Bothofstraat uit tot hardrijden.

Onderzoek afwachten

Volgens de politie is het begrijpelijk en verleidelijk om voor het ernstige ongeval direct een oorzaak te willen vinden. Het onderzoek loopt nog. Alle beschikbare informatie en achtergelaten sporen worden bestudeerd. Ook wordt gekeken naar het verkeersgedrag van de bestuurders van beide voertuigen. De politie vraagt om geduld. Dergelijk verkeersonderzoek moet heel nauwkeurig gebeuren en is erg arbeidsintensief.