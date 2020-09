Ideeën voor dorpsvisie Steenwijkerwold gaan letterlijk in de koektrommel

In die koektrommels kunnen inwoners briefjes stoppen met hun ideeën voor de toekomst van Steenwijkerwold. Iedereen die de trommel krijgt wordt verzocht deze binnen een dag weer door te geven aan iemand anders. In de meeste gevallen zullen dat de buren zijn.

Koekjes

Niet alleen de briefjes met ideeën worden daarin verzameld. Ook wordt verzocht om er een kleine verrassing in te stoppen, iets lekkers bijvoorbeeld. Gisteravond lieten meerdere inwoners al enthousiast weten dat ze er zelfgebakken koekjes in gaan doen voor de buren.

De vereniging Dorpsbelang in Steenwijkerwold gaat over een maand alle koektrommels verzamelen. Samen met een architectenbureau worden de ideeën gelezen en omgezet in plannen. Die worden in november gepresenteerd aan woningbouwcorporaties en de gemeente Steenwijkerland. Uiteindelijk wordt dit verwerkt tot een nieuwe visie voor het dorp.

Respons

Het project heet ook letterlijk 'opgetrommeld' en is een idee van Femke Heytekker uit Dwingelo. Zij heeft dit al vaker uitgevoerd, maar nog nooit zo grootschalig als nu in Steenwijkerwold. Uit eerdere ervaringen blijkt dat er een hoge respons is. Veel meer dan wanneer inwoners wordt gevraagd om via het internet een vragenlijst in te vullen.

De optrommel-actie werd ruim drie jaar geleden ook al eens in de Rivierenwijk in Deventer gehouden. Daar werden inwoners toen gevraagd naar verbeterplannen voor de wijk. Speciale thema's waren onder meer veiligheid en meer omzien naar elkaar.