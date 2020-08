Buxusrups vreet zich deze zomer een slag in de rondte

"Ze hebben flink toegeslagen, kunnen we wel zeggen", treurt een inwoonster van Zwolle. "Vorig jaar hadden we er maar een klein beetje last van, maar sinds dit voorjaar is het wel echt raak."

"Hij heeft er een hele tijd gestaan", zegt een andere Zwollenaar, die deze zomer ook afscheid nam van zijn buxushaag. "Al met al een jaar of acht. We dachten dat wij nooit slachtoffer zouden worden van deze mot."

Tekst loopt door onder video

Roots in Azië

De buxusrups komt nog maar kort voor in Nederland. Oorspronkelijk leefde het diertje, dat zich ontwikkelt tot een nachtvlinder, alleen in Azië. Met de import van buxus in 2007 is de rups vermoedelijk meegekomen, want in dat jaar is hij voor het eerst in Nederland gesignaleerd, weet de Vlinderstichting. Eerst alleen in het westen van het land, maar inmiddels ook in onze regio.

Dat de rups de laatste jaren zo oprukt, komt volgens de stichting doordat er in veel Nederlandse tuinen buxus aanwezig is. Daarnaast heeft het dier in Nederland nog geen natuurlijke vijanden, die ervoor kunnen zorgen dat er geen plaag ontstaat.

Tips: wat kan je zelf doen tegen de buxusrups? - Vervang je buxusstruiken door iets anders. Volgens de Vlinderstichting is dat de makkelijkste en meest effectieve manier om de buxusrups uit je tuin te verbannen. Plaats bijvoorbeeld liguster of hulst, daar kan de buxusrups niet van leven. - Verwijder rupsen en poppen met de hand. Misschien even wat werk, maar wel heel effectief. Zorg wel dat je erbij bent voordat de rupsen met veel te veel te zijn. - Gebruik een feromonenval. Daarin zit de specifieke sexlokstof van vrouwtjes die de mannetjes van de buxusmot aantrekken. Deze vliegen in de val en kunnen daar niet meer uit. De vlinders kunnen zich dus niet voortplanten. - Gebruik nooit (bio)gif om de buxusrups te bestrijden. Dit doodt ook andere dieren, zoals bijen, lieveheersbeestjes en vlinders.