VIDEO | Ellen is met haar mobiele melkstal parttime boerin van zes koeien

Ellen de Lange zag haar werk in de evenementenbranche tijdens de coronacrisis teruglopen en dacht bij zichzelf: hoe ga ik zorgen dat ik in de zomer leuk werk heb? De gedachte aan koeien in de wei trok haar altijd al. Al snel voegde ze daad bij woord en huurde ze een mobiele melkstal, een weiland, koeien en andere attributen.

Nu melkt ze haar zes (!) koeien twee keer per dag en verkoopt ze de biologische melk op de Zwolse Stadslanderijen. En met succes. Ellen heeft de afgelopen tijd al vaak 'nee' moeten verkopen aan klanten, omdat al haar melk uitverkocht was. Ze verkoopt ongeveer tachtig tot honderd liter per dag. "Ik ga vier koeien inruilen voor andere koeien, die leveren straks meer melk op. Maar dat is wel een momentje hoor..."

Het is 'een momentje' omdat Ellen in korte tijd al erg gehecht is aan de dieren. "Ze hebben allemaal hun eigen karaktertjes, dat is zo leuk om te zien. Ze hebben ook allemaal namen van me gekregen, ik vind het ook jammer dat die vier koeien weggaan."

Boerenbedrijven

De vergelijking met een gewoon boerenbedrijf wil ze niet maken. Daar is het te klein voor. "Maar het kan ook gewoon op deze manier. Ik hoop dat andere mensen ook gewoon denken van: dat lijkt me ook wel wat."

Haar droom? Dit nog vele zomers kunnen doen.

Ben je nieuwsgierig naar parttime boerin Ellen? Benieuwd hoe ze het allemaal doet in haar mobiele melkstal? Kijk dan onderstaande video.