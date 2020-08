Vanavond herdenkt voetbalclub Phenix Marco van der Kolk: "Hij moest nog met zijn leven beginnen"

Voetbalclub Phenix in Enschede staat vanavond stil bij het overlijden van Marco van der Kolk, de man die afgelopen weekend een klap kreeg in het centrum van Enschede. Hij overleed maandag. Sindsdien is de voetbalclub in diepe rouw en proberen ze de gebeurtenissen een plekje te geven. "Het is onwerkelijk. Het is een jongen van 26 jaar die eigenlijk nog met zijn leven moest beginnen."

Voetbalvereniging Phenix is een van de kleinste clubs van Enschede. Iedereen kent elkaar, is heel hecht. "We zeggen weleens 'de kleinste club, de grootste familie", illustreert bestuurslid Johnny Boer. "We doen er alles aan om dit in overleg met de familie in goede banen te leiden."

Vanavond is de kantine van de vereniging open om Marco te herdenken. Er is een gedenkhoek ingericht en er kan een condoleanceregister worden getekend.

De voorbereidingen voor vanavond zijn nog in volle gang. Er staan al foto's van Marco. Ook op het papier waar mensen een laatste groet aan Marco kunnen schrijven staat een foto van de Enschedeër afgedrukt.

Hard

"Deze jongen moest nog aan zijn leven beginnen en zijn vriendengroep al helemaal. De jongens die er bij betrokken zijn geweest, het gezien hebben, er alles aan gedaan hebben om hem in leven te houden, zijn tussen de 17 en 23 jaar. Dat is hard."

We zeggen wel eens de kleinste club, de grootste familie Johnny Boer, bestuurslid Phenix

De stem van Boer breekt als hij denkt hoe het er in de nacht van zaterdag op zondag aan toe moet zijn gegaan in de Haverstraatpassage, waar Marco ruzie kreeg en uiteindelijk een klap kreeg die fataal bleek te zijn. "Die jongens hebben hun hele leven nog voor zich. Je wilt ze zo goed mogelijk helpen om hun leven op de rit te krijgen."

Superzware klap

De klap is bij Boer extra hard aangekomen. "De één gaat daar anders mee om dan de ander. Dit is een jonge jongen met zó'n lieve familie eromheen. Dan is de klap extra hard, lijkt het wel. Zo voel ik dat. Binnen de hele club is dit een superzware klap."

De mensen die bezig zijn met het voorbereiden van de herdenking vanavond houden foto's vast van Marco, praten met elkaar, zoeken troost bij elkaar in het clubgebouw van Phenix.

Slachtofferhulp

Toch geeft het Boer ook een goed gevoel dat de club klaar kan staan voor de familie en andere betrokkenen. "We hebben dinsdagavond slachtofferhulp ingeschakeld met de wijkagent erbij."

"Eerst denkt iedereen: wat moet ik ermee? Dat komt omdat iedereen nog hoog in de emoties zit. Maar dan komt het toch langzaam op gang. Dan zie je hoe hard het nodig is dat mensen dit met elkaar kunnen verwerken."

Populair bij vrienden

De familie van Marco heeft uitgesproken dat ze hem in stilte willen begraven. Dat maakt wat er nu in het clubgebouw van Phenix gebeurt heel waardevol. "Er is geen aula, dus je kunt eigenlijk geen afscheid nemen. Maar omdat deze lieve jongen zo populair was bij vrienden in het uitgaansleven en in de voetbalwereld krijgen we al dagen berichten en telefoontjes van mensen die vragen of ze langs kunnen komen."

Pas toen drong ook binnen de club door dat er vanwege het coronavirus goed moest worden nagedacht over de manier waarop de herdenking van Marco binnen de club moest plaatsvinden. "We moesten mensen als het ware ontmoedigen, dat niet iedereen hier vanavond massaal naartoe komt", zegt Boer. "Daarom is er woensdag nog een stille tocht."