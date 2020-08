NS: "Vanaf 2024 sneller met trein naar Berlijn door extra route via Arnhem"

Treinreizigers kunnen vanaf 2024 een half uur sneller vanuit Amsterdam in Berlijn zijn, mede dankzij een extra route langs Arnhem. Dat zegt NS-topvrouw Marjan Rintel. De NS is bezig met plannen om de verbindingen tussen Amsterdam-Berlijn en Amsterdam-Brussel te verbeteren. "Duitsland heeft plannen voor snel spoor voor de route langs Arnhem. Dat biedt de mogelijkheid voor een extra route met een hogere snelheid, naast de huidige route over Hengelo", aldus Rintel.

Op de trajecten naar Berlijn en Brussel gaan nieuwe treinen rijden, die reizigers sneller en comfortabeler van de ene hoofdstad naar de andere brengen. De tijdwinst naar Berlijn wordt mogelijk door een optelsom van een betere dienstregeling in Nederland en Duitsland, het vervallen van de locomotiefwissel bij de grens en het overslaan van enkele Duitse stations.

'Sprong'

De NS wil al langer de verbinding met Berlijn verbeteren. Op dit moment duurt de reis zo'n zes uur en twintig minuten, maar dat moet 5 uur en 50 minuten worden. Rintel: "In oostelijke richting is het echter geen tijd voor een stap, maar voor een sprong."

De topvrouw wil dat het traject bij Arnhem een upgrade krijgt. "Met meer capaciteit, waarbij ook de snelheid omhoog zou moeten naar 200 kilometer per uur. Daarmee bieden we ook de acht miljoen inwoners van de Randstad en de twaalf miljoen inwoners van de metropoolregio Rhein-Ruhr, een veel betere internationale verbinding dan nu." De politiek moet nog wel een beslissing nemen over het verbeteren van de infrastructuur op dit traject.

Tien jaar

Vorig jaar schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven nog aan de Tweede Kamer dat het nog wel tien jaar kan duren voordat er een snellere verbinding is tussen de Nederlandse en Duitse hoofdstad. Dan zou de trein wel een andere route krijgen, via Zwolle of de Arnhemroute. In alle scenario's blijft er ook een treinverbinding met Berlijn via Hengelo. In juni schreven Overijssel en vier andere provincies nog een brandbrief voor meer en snellere treinen richting Duitsland.