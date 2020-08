TechMed Event van World Trade Center Twente en UT noodgedwongen online

Normaal duurt het twee dagen, het TechMed Event dat jaarlijks door onder anderen het World Trade Center Twente en de Universiteit Twente wordt georganiseerd. Maar dit jaar is alles anders en dus ook het 2020 TechMed Event. Dit jaar duurt het kennisevent voor medische technologie maar liefst twee maanden. En real life één op eengesprekken tussen bedrijven zitten er niet in dit jaar vanwege corona. Alles gaat online.

"Vorig jaar zaten bedrijven gewoon tegenover elkaar aan een tafeltje, we hadden workshops. Dat gaat nu niet, in ieder geval niet fysiek", zegt directeur Freerk Faber van het WTC. Maar corona biedt ook kansen. "Nu we het toch digitaal doen, kunnen we er ook best wel een wat langer programma van maken. Dus in plaats van twee dagen, twee maanden."

Beter voor het voetlicht

Over de verschillende onderwerpen die normaal in twee dagen de revue passeren worden nu zo'n zestig sessies georganiseerd. Over robotics bijvoorbeeld of ehealth. "Er zijn onderwerpen die we nu beter voor het voetlicht kunnen brengen. Dat hadden we anders in twee dagen moeten doen."

Tijdens het evenement worden de laatste MedTech ontwikkelingen uitgelicht en welke impact deze hebben op de maatschappij

Zo zal er ook worden gekeken naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en de medische zorg. "We laten de innovaties zien die er geweest zijn, bijvoorbeeld op het gebied van beademingsapparatuur. Wat er ook nog aan zit te komen zijn de sneltesters. Dus hoe krijg je sneller een test en de uitslag van die test."

Opening

Vanmiddag om 15.00 uur is de opening. "We hebben alles uit de kast gehaald, een prachtig programma met heel veel gerenommeerde sprekers", zegt Freerk Faber. Ook vanuit het buitenland want nu alles online gaat, is het ook een stuk makkelijker om grote bedrijven buiten Europa aan te laten haken.

De komende twee maanden is een aanloop naar het hoogtepunt van het event op 28 en 29 oktober. Op 28 oktober wordt een groot

virtueel congres gehouden en op 29 oktober een online matchmakingevent. Aan het event doen 300 deelnemers mee uit verschillende landen.