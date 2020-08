De dahlia's in Vollenhove krijgen zonder corso toch nog een mooie bestemming

Konten, prikken en knippen

Bouwgroep Twee Nijenhuizen maakt een drieluik rond de bekende verzetsstrijder Harmen Visser. In de schuur worden de dahlia's, net als andere jaren gekont, geprikt en geknipt. Herwin Groen is er blij mee: "Als je zo met zijn allen bezig bent komt dat corsogevoel toch wel een beetje terug."

"We zitten natuurlijk wel op gepaste afstand van elkaar, dus het is wel rustiger", vertelt Groen. "En normaal gesproken hebben we ook tien keer zoveel dahlia's die op de wagen gaan. Maar zo zijn we wel weer bezig als groep en houden we het in elk geval warm tot volgend jaar."

"Bosje corso in huis"

Andere jaren dreigde er wel eens een tekort aan dahlia's voor de wagens; dit jaar zijn er nog heel veel over. Die worden niet weggegooid, zegt Groen: "Daar maken we bosjes van en die worden gratis uitgedeeld. Zo kunnen de mensen in Vollenhove toch nog een klein beetje het corsogevoel in huis halen."