Verdachten viervoudige moord niet bang om sporen achter te laten

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het is woensdag 7 november als de autohandelaar om, zoals de recherche later reconstrueert, exact 12.23 uur nietsvermoedend bij zijn bedrijf in het Hengelose havengebied naar binnen gaat. Hij is amper twee minuten binnen of vader Camil A. en zijn oudste zoon Dejan staan ineens voor zijn neus. Waaruit de recherche concludeert dat vader en zoon de autohandelaar buiten op hebben staan wachten.

De vader en zoon gaan later de geschiedenisboeken in als hoofdverdachten van de viervoudige moord, die een week later werd gepleegd.

Volgens de autodealer komen de twee met getrokken pistolen binnen, zo blijkt uit het circa vijfhonderd pagina’s tellende vertrouwelijke dossier Schelde, dat RTV Oost heeft in kunnen zien. Luidkeels eisen de mannen geld.

Zonnestudio

Tijdens de rechercheverhoren verklaren Camil en Dejan naderhand dat de autohandelaar hen vijftigduizend euro zou lenen om een zonnestudio op te kunnen zetten, maar volgens het slachtoffer zelf is dat klinkklare onzin. Hij zegt dat hij vader en zoon tot voor kort nooit had gezien. Maar vanaf het moment dat de twee raaskallend voor hem staan, weet hij dat het goed mis is.

Ze sommeren de ondernemer om zijn kluis te openen, maar daar zitten alleen maar documenten voor zijn auto's in.

De verdachte vader en oudste zoon lopen richting de autodealer (Foto: RTV Oost)

Urenlange gijzeling

Intussen komen er nog meer mensen het kantoortje, een afgeschermde ruimte in de bedrijfshal, binnen. Even later komen er nog twee bekenden van de autohandelaar binnen en als kort daarop zich een vriend meldt, zijn vader en zoon het beu en draaien ze de bedrijfshal op slot.

De drie gasten worden op een zitbank naast elkaar gezet, terwijl de autohandelaar achter zijn computer moet plaatsnemen. De zoon gaat tegenover hem zitten en legt zijn pistool op het bureau. Uitdagend binnen handbereik, terwijl de vader even verderop met getrokken pistool de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

Vervolgens ontspint zich een regelrecht horrorscenario dat een slordige twee uur lang voortduurt. Vader heeft een 6 mm-pistool bij zich ("deze is om je pijn te doen") en de zoon een 9 mm ("deze is om het af te maken"). Maar het slachtoffer geeft zich niet zo snel gewonnen. "Schiet me maar neer, maar dan heb je geen geld", overbluft hij zijn belagers zelfs.

Vingerafdrukken

De twee afpersers willen vooral duidelijk maken dat ze nergens bang voor zijn. En al helemaal niet voor de politie. De autohandelaar heeft in zijn kantoortje een drankkast in de vorm van een wereldbol. Een van de belagers pakt met zijn blote handen de opbergkoker aan van een Chivas Regal. Het is een speciale verpakking die hoort bij een limited edition van de whisky. Vingerafdrukken? Daar hebben ze maling aan, zo luidt hun boodschap.

De vader beweert bovendien dat hij familie is van een beruchte oorlogsmisdadiger, actief tijdens de burgeroorlog in zijn vaderland Servië. Mocht de autohandelaar gekke fratsen uithalen, dan zouden zijn oude handlangers wel even naar Nederland komen.

Ook wordt de autohandelaar nog een minuut of tien met zijn handen vastgebonden met een stuk touw.

Miljoen

Het duo eist een enorm bedrag van de autohandelaar: een miljoen euro. Maar als blijkt dat er geen geld in de kluis ligt, roepen ze vertwijfeld: "Doe dan maar een auto!".

We verkopen je voor anderhalve ton aan Albanezen verdachte zoon

De handelaar, gespecialiseerd in jonge gebruikte auto's, overtroeft zijn belagers nogmaals. Hij claimt dat zijn wagens zijn uitgerust met een gps-chip en dat de politie ze dus binnen de kortste keren op het spoor zal zijn.

Daarop krijgt de autohandelaar van de zoon de merkwaardige boodschap dat die hem mee zal nemen naar Duitsland om hem voor anderhalve ton te zullen verkopen aan Albanezen. "En anders neem ik je mee naar een bos en werk daar wel met je af", wordt de zoon alsmaar kwader.

Pink eraf

Op een gegeven moment maakt de vader duidelijk dat hij het helemaal beu is. De man grijpt een schaar en zegt dat hij de autohandelaar een vinger zal afknippen: de pink.

Als de vader tegen het slachtoffer zegt dat die hem zijn hand moet geven, heeft de man de tegenwoordigheid om zijn linkerhand aan te bieden. Hij is immers rechts. En als het dan toch moet gebeuren, dan maar liever links, zo verklaart hij later tegenover de rechercheurs.

Het schaartje, afkomstig van de Action, blijkt echter niet scherp genoeg. Al ontstaat er wel een snijwond, zo valt te zien op foto's van de pink in het dossier Schelde.

Al na een paar seconden ziet de vader het nutteloze van zijn onderneming in en stopt met snijden. Wel probeert hij de bloedsporen op te ruimen met de inhoud van een fles blanke rum. Maar als dat niet lukt, wil hij uit een kast een stuk papier pakken. Daarbij staat hij met zijn rug naar de gijzelaars.

Schoten

Uit het dossier blijkt dat de man vermoedelijk per ongeluk een kogel in de muur schiet. Hevig geschrokken draait hij zich om, waarop hij een tweede keer schiet. De kogel vliegt langs de autohandelaar, ketst af op een bureau en verdwijnt in het systeemplafond. Hoewel de forensische recherche later alles uitkamt, wordt het projectiel nooit teruggevonden.

De kogel in de muur wordt later wel teruggevonden en wordt gelinkt aan de viervoudige moord in Enschede, waar later DNA van de oudste zoon is ontdekt op een van de achtergebleven kogelhulzen.

Buit: 450 euro

Als reactie op het schot wordt er gezegd dat ze niet bang zijn om te schieten en zonder probleem weer zullen herhalen.

Furieus reageert senior dat er binnen een maand 150.000 euro op tafel moet komen. Die dag nemen ze de inhoud van de portemonnee mee van de autohandelaar. Een buit van 450 euro voor een afpersing van twee uur van vier personen. Daarna verlaten ze het pand.

In het mobieltje van de verdachte zoon wordt later een foto gevonden van een van de auto's van de handelaar. De foto is terug te zien in het dossier van het rechercheteam Schelde. De zoon had een oogje op dit voertuig en heeft bij het eerder passeren van dit pand, een foto gemaakt.

Voorzorgsmaatregelen

De autohandelaar laat later in zijn aangifte tegenover de recherche weten dat vader en zoon enige tijd daarvoor drie wagens bij een andere autohandelaar in dezelfde straat heeft gekocht, nadat dit door eigen onderzoek duidelijk is geworden. Hij vermoedt dat vader en zoon bij het zien van een aantal auto's in het duurdere segment moeten hebben gedacht dat bij hem geld te halen viel en dat het duo zo bij hem is uitgekomen.

Vader en zoon hebben overigens nog wel voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat de gijzelaars naar de politie zouden stappen. Zo hebben ze tijdens de gijzeling de mobieltjes in beslag genomen en hebben ze de persoonlijke papieren van de slachtoffers gecheckt op adresgegevens en die genoteerd. Op de mobieltjes worden foto's van de kinderen van de gijzelnemers bekeken, om ze zo mentaal nog wat meer onder druk te zetten.

Beveiligingsbeelden

Vlak voor ze vertrekken willen de gijzelnemers de beelden van de beveiligingscamera’s meenemen. Buiten het pand hangt een viertal camera's. Maar de bijbehorende recorder is in 2015 stuk gegaan en de autohandelaar heeft die niet vervangen. Zodoende zijn er geen beelden opgenomen.

Wat vader en zoon echter niet weten, is dat de bewakingscamera van een tegenovergelegen kozijnenbedrijf feilloos heeft vastgelegd hoe de twee in hun grijze Opel Meriva arriveren, zoals RTV Oost vorig jaar meldde. Daarbij is ook het kenteken duidelijk in beeld.

Maar ook met twee andere camera's zijn vader en zoon gefilmd. Zo heeft een van de bekenden van de autohandelaar een dashcam, waarmee het duo is vastgelegd. Een andere klant van de autohandelaar wil die middag een bezoekje brengen aan het bedrijf, maar als hij ziet dat het erg druk is, rijdt hij meteen door. Niettemin zijn er ook met zijn dashcam filmbeelden gemaakt, zo blijkt uit het dossier.

Laag pitje

De autohandelaar en de gijzelaars laten het er niet bij zitten en doen aangifte. Ook leveren ze de filmbeelden in. Maar die worden pas na de viervoudige moord bekeken. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen. De rechercheurs melden aan justitie dat ze door technische oorzaak niet meteen de beelden konden bekijken.

Er zijn mensen die denken dat de moorden voorkomen hadden worden Nabestaande

Daar komt bij dat in het weekend na de gijzeling in Wierden een opa door zijn kleinzoon wordt vermoord. De recherche in Twente draait die dagen overuren, waardoor er prioriteiten moeten worden gesteld en het onderzoek naar de gijzeling even op een lager pitje belandt.

Sorry

Ook bij vader Camil en zoon Dejan dringt intussen door dat er mogelijk aangifte is gedaan. Als vooral de moeder zich grote zorgen hierover maakt, zoekt de zoon een van de gijzelaars thuis in zijn huis op. Hij biedt zijn excuses aan en meldt dit slachtoffer, die een eigen zaak heeft, dat ze binnenkort een product bij hem komen kopen.

Maar zover zal het nooit komen. Camil, Dejan en andere zoon Dennis worden aangehouden als hoofdverdachten voor de viervoudige moord in Enschede. RTV Oost onthulde vorig jaar dat justitie de verdachten voor hun aanhouding nog tien dagen vrij heeft laten rondlopen. In dat tijdsbestek werd het drietal voortdurend afgeluisterd en geschaduwd om zo meer bewijzen te verzamelen.

Dat de videobeelden van de afpersing niet meteen door de politie zijn bekeken, zorgde begin vorig jaar voor de discussie of de viervoudige moord voorkomen had kunnen worden. Een familielid van een van de slachtoffers verklaarde toen tegenover RTV Oost: "Er zijn inderdaad mensen die roepen dat de moord voorkomen had kunnen worden. Maar zo willen wij niet denken. Alleen de gedachte al… Bovendien, we krijgen hem er niet mee terug."