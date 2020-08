Zian Flemming verruilt PEC Zwolle voor Fortuna Sittard

Flemming stond sinds de zomer van 2018 onder contract in Zwolle. In zijn eerste seizoen bij PEC kwam hij regelmatig in actie. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan NEC in Nijmegen. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij tot dertien doelpunten in 24 duels.

In Zwolle moest de Amsterdammer concurreren met Reza Ghoochannejhad en Mike van Duinen in de spits. Nadat PEC deze week overeenstemming bereikte met spits Slobodan Tedic van Manchester City, mocht Flemming uit Zwolle vertrekken.

Technisch manager Mike Willems: "Zian is een op en top prof. Gezien zijn leeftijd is het voor hem nu belangrijk op een zo hoog mogelijk niveau, zoveel mogelijk speelminuten te maken. Bij PEC Zwolle was dat vooruitzicht voor Zian niet meer aanwezig en dus is deze transfer voor alle partijen een goede uitkomst."