Hoofdverdachte Camil A.: van 'snuffelstage' tot viervoudige moord

door Tom Meerbeek en Jan Colijn

Volgens justitie probeerde vader Camil A. zich in het levensonderhoud te voorzien, door wiet te kweken. In 2017 werd in zijn huis een kwekerij gevonden met 600 planten. Hij woonde toen nog in de Nijverdalse Kruidenwijk. In het huis dat zijn oudste zoon huurde, werden toen 1.600 wietplanten ontdekt.

'Snuffelstage'

Vader Camil genoot op dat moment een uitkering, maar kreeg van het UWV te horen dat hij een 'echte baan' moest zoeken. Hij solliciteerde vervolgens bij Handelsmaatschappij De Leeuwenhoek in Enschede, waarvan hij de toenmalige eigenaren vanuit 'het circuit' kende. Officieel was De Leeuwenhoek gespecialiseerd in 'levering van overige goederen', maar het was een publiek geheim dat het eigenlijk een growshop was: een winkel waar je spullen kunt kopen voor het opzetten van een hennepplantage.

De firma was destijds eigendom van Artur Sargsyan, een van de latere slachtoffers van de viervoudige moord. Hij bestierde de growshop samen met Tuan Nguyen, een tweede moordslachtoffer. Ze nodigden de werkloze vader uit om een dagje 'stage' bij ze te komen lopen.

Zwaar werk

Maar uit het rechercheonderzoek blijkt dat vader Camil de werkzaamheden 'maar niks vond'. Het sjouwen van grote zakken tuinaarde en andere materialen viel hem zwaar.

De 'snuffelstage' wordt expliciet in het politiedossier genoemd. Vooral omdat de growshop nogal een onoverzichtelijke indeling had. Juist doordat Camil er stage had gelopen wist hij er feilloos de weg. Bovendien wist hij dankzij die stage meer over het reilen en zeilen binnen de growshop.

Het binnenplaatsje van de growshop. Het slepen van zakken viel Camil zwaar. (Foto: RTV OOST)

'Foute stekjes'

Op 13 november 2018 - de dag van de viervoudige moord - heeft de voormalige stagiair zich volgens de politie opnieuw bij De Leeuwenhoek gemeld. Ditmaal om verhaal te halen over de levering van 'foute stekjes', zo schetst de recherche een van de scenario's. Camil en zijn zoon zouden een partij hennepstekken hebben besteld, waarop ze echter kwalitatief mindere (en dus goedkopere) exemplaren hebben gekregen. Daarvoor eisten ze financiële compensatie.

Als Camil aan het begin van de middag met zijn zoons arriveert bij de growshop is Tuan er wel. Die is inmiddels eigenaar van De Leeuwenhoek, maar de vader en zoons zoeken juist oud-eigenaar Artur. "Die is nog onderweg en is hier rond half drie", luidt de vermoedelijke boodschap van Tuan aan het drietal.

Hamburger eten

Om de tijd door te komen, gaan de drie naar de meubelboulevard en eten een hamburger bij een fastfoodrestaurant, om volgens de politie rond half drie terug te keren. Ondertussen is er telefonisch contact geweest tussen Tuan en Artur. Die laatste was op de terugweg vanuit Amsterdam en inderdaad rond half drie terug.

Volgens justitie is het treffen van de drie met Tuan en Artur in de growshop daarop dermate uit de hand gelopen, dat er vier mannen zijn omgebracht. Tuan en Artur zijn doodgeschoten, evenals een aanwezige restauranthouder en een mestleverancier.

Voor de rechtbank in Almelo begint medio september het strafproces in een van de meest geruchtmakende zaken in de Nederlandse misdaadhistorie: de viervoudige moord in Enschede. RTV Oost onthulde veelvuldig bizarre details uit dit onderzoek. De reeks verhalen van RTV Oost leverde een nominatie op voor De Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding in ons land. Klik hier voor het volledige dossier. In aanloop naar de rechtszaak komt RTV Oost met een nieuwe reeks verhalen met daarin een aantal opmerkelijke onthullingen.

Moordverdachten

Zo'n twee weken later werden de vader en zijn twee zoons aangehouden als moordverdachten, nadat er DNA van de oudste zoon was aangetroffen op een kogelhuls. Later bleek dat ze ook in de buurt zijn gefilmd, dat er bloed van een slachtoffer in hun auto is gevonden en dat er DNA van de jongste zoon was ontdekt op een kabel van het beveiligingssysteem in de growshop.

Krantenwijk

Die jongste zoon, die als rapper Bubble G. aan de weg probeerde te timmeren, maakte zich na zijn aanhouding enorm druk over zijn bijbaantje, een krantenwijk. "Wie moet nu de kranten dan bezorgen? Kan ik misschien mijn vriendin bellen om te vragen of zij de kranten rond kan brengen?", reageerde hij luidkeels, tot verbijstering van de rechercheurs. Saillant detail: een van de adresjes in zijn krantenwijk was het plaatselijke politiebureau van Nijverdal.

Op 15 september begint het strafproces tegen de verdachten. De rechtbank heeft ruim een week uitgetrokken om het dossier te bespreken.