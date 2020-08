Restantenmarkt in Rijssen in coronatijd: een kwartier wachten voor je als klant naar binnen mag

Het zijn van die dagen dat koopjesjagers bijna over elkaar heen vallen op zoek naar koopjes, zo druk was het wel eens in het verleden. Vandaag is het wat rustiger, mogelijk omdat mensen wat minder happig zijn vanwege de coronacrisis.

Acht personen in de winkel

"Het is weer goed druk in Rijssen", zegt een vrouw die in één van de winkels werkt. "Vorig jaar zag je wel dat het drukker was in de winkels. Nu hebben we het beleid dat er maar acht personen in de winkel mogen. Dat betekent dat mensen moeten wachten en dat het allemaal iets rustiger gaat dan andere jaren."

Toch betekent het voor de mensen die in de winkel staan niet dat het een rustig werkdagje is. "Klanten hebben vaak meerdere dingen tegelijk vast dus je bent wel druk bezig hoor!"

Klanten houden zich gelukkig over het algemeen goed aan de coronaregels die in de winkel gelden, vindt een andere vrouw die in de modezaak werkt. "De klant waardeert dat er rekening mee wordt gehouden. Klanten houden elkaar ook alert." Toch gaat het bij de pashokjes nog wel eens mis. "Dan zeg ik of mijn collega's dat ze zich aan de regels moeten houden en dan wordt dat ook gedaan."

Flinke rij

De komende dagen wordt er in Rijssen flinke drukte verwacht. Voor een van de winkels staat een flinke rij mensen te wachten voor ze naar binnen mogen. Een medewerker van de winkel zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. "Mensen hebben er begrip voor dat ze moeten wachten", zegt ze.

Dat terwijl de wachttijd toch nog aardig op kan lopen. "Gemiddeld staan mensen een kwartiertje voor de deur. Dat ligt er ook aan hoe lang mensen in de winkel blijven. Sommige mensen blijven heel kort, anderen zijn zo een uur binnen."