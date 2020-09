"Willem" helpt bij zoeken naar antwoorden op levensvragen

Johan (32) uit Tubbergen zag een jaar geleden het leven niet meer zitten. Chronische pijn dreef hem tot wanhoop en het leven had voor hem geen zin meer. Dankzij gesprekken met geestelijk verzorger Hugo Remmers, leerde hij anders te kijken naar zichzelf. Nu durft hij weer naar de toekomst te kijken. Spraken de twee elkaar eerst alleen in het ziekenhuis, vandaag treffen Johan en Hugo elkaar voor het eerst bij Johan thuis.

Hier zetten ze de vaak indringende gesprekken over de zin van het leven gewoon voort. "Dit is beter dan praten in een steriel kamertje in het ziekenhuis", zegt Johan. "Het praat toch makkelijker."

Makkelijker toegang tot geestelijke zorg

Sinds kort wordt eerstelijns geestelijke zorg vergoed. Vroeger werd geestelijke bijstand alleen vergoed als je 48 uur in een instelling was opgenomen. Eenmaal thuis hield de vergoeding op en moest je het zelf betalen. En niet iedereen stapt zomaar naar een pastor of predikant met vragen over zingeving. Johan: "De pastor in onze kerk is wel heel betrokken maar ook heel druk. En hij weet niet zoveel over mijn ziekte." In de regio Twente/Achterhoek bieden geestelijk verzorgers hun diensten via "Willem" – hart voor levensvragen.

"Willem" - voor levensvragen

"Willem" is geen bestaand persoon. Het is de naam van het netwerk van geestelijk verzorgers, legt Hugo Remmers uit. Remmers is geestelijk verzorger bij Ziekenhuis Groep Twente. Waar hij eerst patiënten opzocht aan het bed, bezoekt hij nu ook de mensen, vaak ouderen, thuis. "Dat is heel bijzonder", zegt hij. "Want de levensvragen houden niet op als de mensen het ziekenhuis verlaten."

Bij de beslissing van minister Hugo de Jonge om hiervoor geld beschikbaar te stellen, speelde mee dat veel ouderen langer thuis blijven wonen.

Een dag meelopen met een geestelijk verzorger trok hem uiteindelijk over de streep.

Constant pijn

Johan heeft kort na zijn geboorte een hersenbeschadiging opgelopen. Hij heeft last van spasmen, is gebonden aan een rolstoel en heeft constant pijn. Na een slecht-nieuwsgesprek met een dokter zag hij het niet meer zitten. Johan is van huis uit katholiek en het geloof is nog steeds belangrijk voor hem. "Ik heb nu weer zin in het leven. Ik kan weer genieten van de reeën die ik af en toe buiten zie lopen."

Anders kijken

Remmers hielp Johan zoeken naar wat zijn leven betekenis geeft. Concreet betekent het dat Johan zijn kennis van ICT nu inzet als zinvolle dagbesteding. Bovendien kijkt hij niet alleen meer naar wat hij niet kan.

"Willem" is te bereiken via 0900 777 00 77.

In Hoogtij van 13 september een gesprek met Hugo Remmers en Johan. Deze uitzending is een herhaling van 10 november 2019.