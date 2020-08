Tien maanden tot een jaar celstraf voor drie drugsdealende Hardenbergers

Drie mannen uit Hardenberg moeten de cel in wegens drugshandel. Een 23-jarige man, die wordt gezien als de leider van de groep, is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. De twee anderen, beiden 19 jaar, zijn veroordeeld tot een celstraf van tien maanden. De mannen hebben zich ruim een jaar lang schuldig gemaakt aan de handel in harddrugs.

Naar aanleiding van diverse meldingen van drugsoverlast in Hardenberg is de politie een onderzoek gestart. In dit onderzoek kwamen onder andere de namen van de drie verdachten naar voren. De politie heeft tijdens het onderzoek hun telefoonnummers getapt en ze hebben met getuigen gesproken.

'Goeie melk en goeie koffie'

Uit de (sms-)gesprekken blijkt dat de mannen met verschillende afnemers communiceerden. Zo hadden ze het bijvoorbeeld over de prijs van drugs en over afleverlocaties. Hoewel de drugs in de getapte gesprekken niet altijd bij naam genoemd werden, stond het voor de rechtbank vast dat wanneer bijvoorbeeld gesproken werd over ‘goeie melk en goeie koffie’, dit in werkelijkheid gaat over cocaïne.

Ook meerdere getuigen geven aan dat ze bij leden van de groep harddrugs kochten. De advocaat van de veroordeelden trok deze getuigen in twijfel omdat het drugsgebruikers zijn. Maar de rechtbank acht ze wel betrouwbaar, omdat de verschillende getuigen afzonderlijk van elkaar dezelfde soort verklaring hebben afgelegd. Dat ze drugsgebruikers zijn, doet hier volgens de rechtbank niets aan af.

Twee maanden extra

De 23-jarige hoofdverdachte heeft zich, naast de handel in drugs, ook schuldig gemaakt aan een mishandeling in Hardenberg en aan belediging van politieagenten. Daarom heeft hij een zwaardere straf opgelegd gekregen.

De twee plaatsgenoten hadden nog een voorwaardelijke straf staan. Omdat zij zich nu opnieuw schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, moeten ze ook een werkstraf uitvoeren.