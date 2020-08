Veldmate wil verrassen in apart seizoen: "Gaan gekke dingen gebeuren"

En dan doelt hij natuurlijk op het coronavirus. De pandemie maakte een vroegtijdig einde aan het afgelopen seizoen en zal ook weer een rol spelen in de nieuwe voetbaljaargang.

Gekke dingen

"Er zullen vast en zeker gekke dingen gaan gebeuren, waar de KNVB of clubs nog nooit mee te maken hebben gehad", verwacht Veldmate. "Er zullen mensen ziek gaan worden. Hoeveel zijn het er dan? Kunnen teams dan niet spelen? Of je bereidt je de hele week voor op een wedstrijd en dan krijg je ineens te horen dat je corona hebt en niet kunt spelen, terwijl je niets voelt. Dat zijn gekke dingen, maar daar heb je dit seizoen waarschijnlijk wel te maken."



Een kolkende Adelaarshorst zal er voorlopig ook niet zijn. Fans moeten op anderhalve meter afstand van elkaar plaatsnemen in het stadion en er mag niet gezongen worden. Bij een uitwedstrijd, zoals zondag tegen FC Dordrecht, mogen er helemaal geen fans van Go Ahead Eagles aanwezig zijn. Welke invloed dat gaat hebben is nog onduidelijk. Veldmate: "De ene speler vindt het geweldig om voor publiek te spelen en de ander wordt er zenuwachtig van. Diegene zal weer heel goed gedijen onder minder publiek. Dat zal zich allemaal af gaan spelen dit seizoen."

Eén doelpunt in voorbereiding

Afgaande op de oefenwedstrijden lijkt Go Ahead Eagles de wisselwerking met de fans wel wat te missen, want in de hele voorbereiding wist de ploeg uit Deventer slechts één doelpunt te maken. "Daar moeten we beter in worden", vindt ook Veldmate. "Maar dat betekent niet dat we het niet kunnen. En het heeft niet alleen met de aanvallers te maken. Ook op het middenveld en in de verdediging moeten we ervoor zorgen dat we beter bij de aanvallers komen."



Verdedigend ziet het er een stuk beter uit. "Het grootste gedeelte van een wedstrijd staat het best goed en verdedig je vrij aardig", beaamt de aanvoerder van Go Ahead. "Maar we kunnen niet te vroeg juichen. We moeten ook absoluut dingen beter doen, want we krijgen nog steeds doelpunten tegen." Toch heeft Veldmate een goed gevoel overgehouden aan de oefencampagne: "Ik heb het idee dat we beter samenwerken, bijvoorbeeld in het verdedigende gedeelte. Het is voor een tegenstander lastiger om erdoor te komen dan vorig seizoen. Al moeten we dat nog wel laten zien in de competitie."

Leergierig

Veldmate roemt ook de leergierigheid van de ploeg: "Dit elftal weet nog niet welk niveau het kan halen en dat wordt heel interessant. Daar zijn we heel erg hard mee bezig, als individu en als team, bijvoorbeeld met videobeelden. Die ontwikkeling maken jullie niet altijd mee, maar ik vind dat heel mooi om mee te maken, ook op mijn 31e. De jongens zijn er heel erg mee bezig en de technische staf idem dito. Waar dat gaat eindigen? We gaan voor de play-offs en ik hoop persoonlijk dat we kunnen verrassen."