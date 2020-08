Hoop, teleurstelling en zorgen over uitkomst gesprek tussen minister en regio over N35

Roy van Aalst (Kamerlid PVV) (Foto: ANP)

PVV-Kamerlid Roy van Aalst uit Hengelo is kortweg teleurgesteld. "Flauw dat de minister nu met de verliesuren komt", vertelt hij. "Dit speelt al zo lang, dit had ze tien jaar geleden ook kunnen doen. De motie die er ligt is duidelijk. Het is nu tijd om boter bij de vis te doen. Gewoon leveren."



"De N35 is de enige rijksweg van ons land die dwars door een dorp loopt. Schoolkinderen die de weg over moeten steken. Levensgevaarlijk. Dit doet de regio tekort."





Wytske Postma (Kamerlid CDA) (Foto: ANP)

Wytske Postma, Kamerlid voor het CDA, is hoopvoller over de uitkomst van het gesprek. "Ik proef toch beweging bij de minister. Verkeersveiligheid en ontsluiting zijn belangrijk voor de regio. Ik zie een vooruitgang."

Toch durft Postma ook vraagtekens te zetten bij de urgentie die aan de aanpak van de N35 gekoppeld wordt, het aantal verliesuren. "De minister doet dit op de klassieke manier waarop wegen bekeken worden: op basis van filetijd. Op die manier komen alleen wegen in de Randstad aan bod. Dit is niet een project dat via die methodiek moet. Kijk ook naar het belang van de weg. De leefbaarheid en het economisch belang van de regio."





Remco Dijkstra (Kamerlid VVD) (Foto: ANP)

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra is blij dat het gesprek gisteren eindelijk heeft plaatsgevonden. "Belangrijk dat er helderheid komt over de verwachtingen en wensen. Voor de VVD-fractie staat voorop dat een vlotte en veilige verbinding tussen belangrijke economische centra als regio’s Zwolle en Twente nodig is en bij voorkeur een N35 opgewaardeerd zien naar een A35 met hogere snelheden. Financieel moet het ook kunnen en uit te leggen zijn, zeker naar andere regio’s."

Toch stelt Dijkstra dat de N35 een project van cruciaal belang voor zijn partij is. "Voor ons staat de N35-aanpak met stip in onze top drie voor Nederland en hopelijk komt het ook tot uiting in beleid dadelijk, zoals verkiezingsprogramma’s en een nieuw regeerakkoord. Volgens mij gaan de seinen voor de N35 opwaardering langzamerhand op groen en dat is fijn."

Paul Maas (Kring Raalter Werkgevers) (Foto: Twitter.com)

Paul Maas, voorzitter van de Kring Raalter Werkgevers, ziet graag dat de minister niet alleen kijkt naar file-uren op de weg. "Ik vind echter dat andere argumenten ook relevant zijn. Bijvoorbeeld leefbaarheid van een regio, wegtrekkend personeel en voorzieningen, wegen midden door dorpen enzovoort. Dit is volgens mij net zo belangrijk."

Wout Wagenmans (wethouder Raalte) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Raalter wethouder Wout Wagenmans steekt zijn bezorgdheid over de uitkomst van het gesprek niet onder stoelen of banken. "Het wordt weer op de lange baan geschoven. Ik begrijp de houding van de minister richting de Tweede Kamer ook niet. En ik begrijp de Tweede Kamer ook helemaal niet, dat ze dit allemaal tolereren. Er liggen drie klinkklare moties over het werk dat de minister moet doen. Het blijft maar uit."

Verhaaltje

"Je hebt als minister politieke moed nodig om de knoop door te hakken. Ik vind dat dat een beetje ontbreekt. De Tweede Kamer heeft ze mee, de regio heeft ze mee, iedereen heeft ze mee. En dan komt ze nu met een verhaaltje over de Raad van State, beroep en bezwaar, dat dit project niet op de lijsten staat... Dat klopt, maar nou moeten wij de motivatie aanleveren. Allemaal argumenten waardoor ik zeg: ik ben erg bezorgd."





Opnieuw staan die mensen in de kou wethouder Wagenmans

De wethouder heeft het gevoel dat op het ministerie weer richting uitstel van aanpak van de weg wordt gewerkt. "Ik moet elk haakje dat ons aangeboden wordt, daar moet ik me aan vastklampen. En dat doen we ook. Maar in Mariënheem is het nog steeds niet opgelost. Dat kruispunt in Haarle waar kinderen elke dag over heen moeten, met gevaar voor eigen leven, wordt nog steeds niet aangepakt. Dat zijn de inwoners van Overijssel. Daar ben ik bezorgd om. Opnieuw staan die mensen in de kou. En dat is iets dat mij een beetje stoort in deze discussie."