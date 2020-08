Niet eerder lieten zoveel mensen zich testen bij testlocaties GGD Twente

Het was de afgelopen week druk bij de drie testlocaties van de GGD Twente. Ondanks de drukte kan de gezondheidsdienst het werk nog goed aan. Plaatsvervangend directeur Erik Maarsingh zegt dat er nog ruimte is om de testcapaciteit uit te breiden. Voorlopig gebeurt dit niet. Het ministerie van Volksgezondheid trapt op de rem omdat laboratoria in het land de drukte niet aankunnen.

Medewerkers van de GGD Twente testen momenteel tussen de 950 en 1000 mensen per dag. "We constateerden de afgelopen week 62 besmettingen", zegt Maarsingh. "Het aantal besmettingen is daarmee redelijk stabiel ten opzichte van de week daarvoor."

Geen personeel

Het afnemen van zoveel testen is een flinke klus, beaamt Maarsingh. "Het lukt allemaal net. In theorie zouden we met onze drie testlocaties kunnen opschalen naar 1200 testen per dag."

Hij sluit zelfs uitbreiding met een vierde testlocatie niet uit. Probleem is dat voor zo'n extra locatie momenteel geen personeel beschikbaar is. "Je moet goed weten wat je doet als je iemand een wattenstaaf diep in de neus drukt. Als dat niet goed gebeurt, kun je iets kapot stoten en dat kan bijvoorbeeld leiden tot een zeer moeilijk te stelpen bloedneus."

Pas op de plaats

Vooralsnog is een uitbreiding van de testcapaciteit niet aan de orde, omdat laboratoria in het land de drukte niet aankunnen. "Daar hebben wij geen last van. Alles wat we inleveren wordt onderzocht. Het zijn vooral laboratoria in het westen van het land die het te druk hebben. Het is goed dat we nu even pas op de plaats maken."

De drukte bij de testlocaties wordt vooral veroorzaakt door mensen die geen klachten hebben. Maarsingh benadrukt dat een test alleen zin heeft als je klachten hebt.

Veel binnen zitten

Dat het besmettingsniveau de afgelopen week redelijk stabiel is gebleven, ligt volgens de plaatsvervangend directeur niet aan het vele testen. "Door meer te testen krijgen we het virus niet onder controle. Dat gebeurt alleen als mensen zich houden aan de regels: dus veel handen wassen en afstand houden van elkaar."

Met een schuin oog kijken ze bij de GGD Twente naar het weer. Nu het buiten kouder wordt, gaan mensen meer binnen zitten. "Het is afwachten wat dit doet met het aantal besmettingen", zegt Maarsingh. "Ook daar waar mensen veel binnen zitten geldt: afstand houden."