Viervoudige moord in Enschede zit nog vol bizarre raadsels

Nadat half november 2018 vier mannen in een growshop in Enschede op klaarlichte dag worden doodgeschoten, wordt een van de grootste rechercheteams in de Nederlandse misdaadhistorie opgetuigd. Wie heeft de growshophouder, zijn oud-compagnon, een restauranthouder en een mestleverancier vermoord? Er volgt maandenlang sporenonderzoek.

Uit een analyse van het dossier-Litouwen door RTV Oost blijkt echter dat het rechercheonderzoek nog wel een aantal opvallende hiaten bevat. Die zullen door de advocaten van de verdachten ongetwijfeld dankbaar worden gebruikt om de vermeende onschuld van de huidige hoofdverdachten, een vader en zijn twee zonen, te bepleiten.

DNA slachtoffer op kogelhuls

Want hoe kan het dat DNA van de Hengelose restauranthouder is ontdekt op één van de hulzen die werd teruggevonden in de ruimte, waar de leverancier van meststoffen werd omgebracht?



Maar ook werd in deze ruimte een huls gevonden met daarop het DNA van een onbekende vrouw. Uiteraard hebben forensisch experts dit onderzocht, maar de identiteit van deze vrouw is nog altijd een raadsel.

Armani-jasje

Ook een opvallend detail: niet aan de buitenkant, maar nota bene ín de jas van de vermoorde oud-eigenaar van de growshop is DNA teruggevonden van een familielid van hem.

En dan is daar het Armani-jasje (maat 52) dat op een van de stoelen in het kantoortje hangt. Van wie is dat jasje? En waarom is het niet op eventuele sporen onderzocht?

Op een stoel in het kantoortje hing nog een Armani-jas. Die is nooit onderzocht op sporen. (Foto: RTV Oost)

Kogelhuls op zolder

Maar een van de meest in het oog springende details is de kogelhuls, die is teruggevonden op het zoldertje, boven het kantoortje. De vier slachtoffers zijn met meerdere kogels om het leven gebracht. Afkomstig van twee wapens: een .22 en een 7.65.

Negen hulzen werden op diverse plekken in de growshop teruggevonden, behalve een tiende kogelhuls. Die lag op het zoldertje. De grote vraag is hoe die daar kan zijn beland. Zijn de verdachten op het zoldertje geweest, vanwaaruit je via een luik regelrecht in het kantoortje kon kijken? Dat is de plek waar twee ontzielde lichamen zijn gevonden. Opmerkelijk: op zolder zijn later ook sporen van Adidas-sportschoenen aangetroffen.

'Gangsta-style'

In het dossier wordt geopperd dat de huls wellicht op zolder is beland, omdat de schutter 'gangsta-style' heeft geschoten: door het vuurwapen op z’n zij te houden, zoals gangsters dat in films doen. De huls zou zo naar boven kunnen zijn gesprongen.

Maar, zo blijkt elders uit het dossier, dit luik was ten tijde van het misdrijf vrijwel zeker gesloten. Zo rapporteert een van de drie agenten, die na de schietpartij als eersten ter plaatse waren, in het proces-verbaal: "Ik heb met latex handschoenen het luik geopend. Nadat het luik geopend was, zagen we de slachtoffers liggen.” Heeft er dan iemand vanaf zolder geschoten?

Welke volgorde?

Een van de belangrijkste vragen heeft de recherche nooit met honderd procent zekerheid vast kunnen stellen: in welke volgorde zijn de vier mannen doodgeschoten?

Zelfs een jaar na de moord is er door forensisch experts nog een zogeheten schotonderzoek gehouden, dat juist een antwoord moest geven op die vraag.

Stappentellers

Justitie baseert zich daarom op de stappentellers van de telefoons van de vier slachtoffers. Volgens die lezing zou de vroegere growshophouder Artur als eerste zijn doodgeschoten: om 14.33.56 uur. Hij werd teruggevonden in de winkel, liggend achter de balie.

Vervolgens werden de Vietnamese eigenaar om 14.36.31 uur doodgeschoten en de Hengelose restauranthouder vijf seconden later (14.36.36 uur). Beiden werden levenloos in het kantoortje aangetroffen.

Niet waterdicht

Het andere slachtoffer, de Arnhemse mestleverancier, werd teruggevonden verstopt achter een paar hoge dozen in een opslagruimte, grenzend aan het kantoortje. Hij had geen moderne smartphone met stappenteller, maar uit onderzoek blijkt dat hij om 14.32 uur zijn mobieltje een laatste keer heeft vergrendeld.

Dat het OM zich moet baseren op de stappentellers is juridisch verre van waterdicht als straks tijdens het strafproces wordt geprobeerd de toedracht van de schietpartij te reconstrueren. Een stappenteller registreert namelijk ook geen beweging als iemand stilstaat (en dus nog leeft), maar ook niet wanneer die persoon langzaam heen en weer slentert.

Videobeelden

Ook is het nog een raadsel of er die fatale dag videobeelden in het ‘moordpand’ zijn gemaakt. Bekend is dat er meerdere camera’s hingen, maar vaste klanten van de growshop meldden eerder tegenover RTV Oost dat de eigenaar de apparatuur alleen gebruikte om live mee te kijken wie er binnenkwam. Hij zou juist heel bewust geen opnames maken, omdat dergelijke beelden eventueel tegen hem gebruikt zouden kunnen worden.





Maar intussen zijn er ook berichten dat er wel degelijk video-opnames zijn gemaakt. Uit het dossier blijkt dat er sporen zijn die erop wijzen dat een recorder van zijn plek is gehaald. Op die plek zijn DNA-sporen gevonden van een familielid van een van de slachtoffers.

Gleufhoed

En dan is daar nog de intussen haast beruchte gleufhoed. Rondom het tijdstip van de viervoudige moord werd de verdachte vader met die hoed op in de buurt van de growshop gefilmd.

Bekend is intussen dat de vader en oudste zoon Dejan na de moordpartij volgens justitie de kleding die ze droegen, hebben opgeruimd. Vader en zoon zijn gefilmd op de binnenplaats bij hun appartement in de Hengelose binnenstad, zeulend met uitpuilende boodschappentassen.



De intussen haast beruchte gleufhoed van vader Camil A. (Foto: RTV OOST)

'Moordkleding'

De vermeende moordkleding zouden ze vervolgens hebben afgeleverd bij een Brabants vriendinnetje van Dejan, waarna die kleding spoorloos verdween. De gleufhoed werd echter teruggevonden in het appartement, zo blijkt uit een foto in het dossier.

Maar waarom heeft de vader met het oog op het risico van DNA-sporen die hoed dan ook niet laten verdwijnen? Was hij er te zeer aan gehecht wellicht? Of had hij een tweede gleufhoed en is het hoofddeksel, zoals dat opduikt in het dossier, een ander exemplaar dan dat hij op de dag van de moord zou hebben gedragen?

Vader en zoon A. gefilmd bij hun appartement met de tassen met daarin vermoedelijk de 'moordkleding' (Foto: RTV OOST)

Huur contant betaald

Opvallend is dat er, zoals RTV Oost meldde, op de plek van het misdrijf nog forse geldbedragen zijn achtergebleven, ondanks de schulden van de familie. Wel staat vast dat de vader en zijn oudste zoon nog dezelfde middag van de moord naar de woningcorporatie Beter Wonen in Almelo reden, waar ze cash de huur afrekenden.

Volgens bronnen had de vader, die het appartement in de Hengelose binnenstad huurde, overigens een vaste afspraak dat hij maandelijks de huurpenningen contant betaalde.

Tegenstellingen

Justitie zal tijdens het strafproces ongetwijfeld benadrukken dat de vragen die er nu nog liggen niet opwegen tegen de waslijst aan bewijzen tegen de drie hoofdverdachten.

De advocaten zullen echter op hun beurt van deze hiaten dankbaar gebruik maken in een ultieme poging te voorkomen dat hun cliënten levenslang achter de tralies verdwijnen.

Voor de rechtbank in Almelo begint medio september het strafproces in een van de meest geruchtmakende zaken in de Nederlandse misdaadhistorie: de viervoudige moord in Enschede. RTV Oost onthulde veelvuldig bizarre details uit dit onderzoek. De reeks verhalen leverde een nominatie op voor De Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding in ons land. Klik HIER voor het volledige dossier. In aanloop naar de rechtszaak komt RTV Oost met een nieuwe reeks verhalen met daarin een aantal opmerkelijke onthullingen.