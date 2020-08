Medewerkers woonzorgconcern IJsselheem maken volop gebruik van mogelijkheid testen op Covid-19

Het woonzorgconcern beschikt sinds veertien dagen over een eigen testfaciliteit voor uitsluitend medewerkers en stagiaires. IJsselheem vond het nodig om haar verantwoordelijkheid als werkgever in de zorg te nemen. IJsselheem is naast in Kampen ook actief in Zwolle en Zwartewaterland. Door veelvuldig te testen kunnen medewerkers na een negatieve uitslag snel weer aan het werk, of kan er indien nodig direct gestart worden met een bron- en contactonderzoek.

Niet voor cliënten

De testfaciliteit in Kampen is expliciet bedoeld voor medewerkers. Cliënten van IJsselheem worden bij vermoeden van een besmetting met corona door de GGD getest op de locatie waar zij wonen.

Karin Leferink, bestuurder van IJsselheem: "Onze medewerkers en stagiaires werken in directe nabijheid van kwetsbare cliënten. Zij verdienen toegang tot een snelle test. Juist door onze eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen, ontlasten wij de algemeen beschikbare faciliteiten en zijn wij in staat snelheid in testen en uitslag te garanderen."

Testfaciliteit voorziet in behoefte

De afgelopen twee weken heeft IJsselheem ervaren dat er behoefte is aan deze voorziening. Op sommige dagen zijn ruim twintig medewerkers getest, op andere dagen bijvoorbeeld zeven. Medewerkers geven aan minder een drempel te voelen om tot testen over te gaan, omdat de werkgever alles voor hen faciliteert en regelt.

De testfaciliteit is een eigen initiatief van IJsselheem en tot stand gekomen in samenwerking met Isala en de GGD. Het draaiboek van de teststraat is inmiddels gedeeld met collega zorgorganisaties in de regio. De GGD omarmt het initiatief van werkgevers om deze faciliteiten voor medewerkers op te zetten en ontwikkelt afspraken met andere instanties op basis van de ervaringen van IJsselheem.

Karin Leferink: "IJsselheem deelt graag haar ervaringen met andere organisaties. Het organiseren van iets ogenschijnlijk simpels vraagt in de praktijk veel concrete afstemming. Het is fijn daar een bijdrage aan te kunnen leveren en dit met anderen te delen, bijvoorbeeld in de vorm van een draaiboek en ervaringen. ‘Samen tegen corona’ is, zeker ook in dit opzicht, de hoofdgedachte."