Veiligheidsregio: braderie, kermis of hardloopwedstrijd kan ook in coronatijd doorgaan

Het houden van kleine evenementen is vaak wel mogelijk, ondanks de coronamaatregelen. Dat zegt Stephan Wevers namens de Veiligheidsregio Twente. Drie ochtenden in de week houdt de Veiligheidsregio een evenementenspreekuur. "Wie wat wil organiseren, kan hier alle informatie krijgen. De stelregel is: we moeten het met elkaar mogelijk maken."

Al in juni startte de Veiligheidsregio met het spreekuur. "Organisatoren van sportevenementen, kermissen, braderieën, de ontgroeningsweek van de Universiteit Twente: iedereen kan bij ons terecht met vragen. Met dit spreekuur willen we ook onnodig werk voorkomen. Organisatoren kunnen al ver voor de vergunningaanvraag bij ons terecht. Als blijkt dat hun evenement niet mogelijk is, kunnen ze zich de moeite besparen."

Niet altijd positief

Inmiddels hebben de organisatoren van zo'n veertig vooral kleine evenementen zich laten zien op het spreekuur. En niet altijd is de boodschap positief. Wevers: "Goed voorbeeld daarvan is dat we 'nee' hebben gezegd tegen een mobiel muziekevenement in een grote stad op een zaterdagmiddag. Dat was niet handig."

Bij de meeste evenementen is drukte het belangrijkste onderdeel dat moet worden voorkomen. "Organisatoren zijn daar ook heel creatief in", zegt Wevers. "Bij een hardloopwedstrijd moet je niet met honderd man boven op elkaar gaan staan te wachten op het startschot. Dat moet je anders organiseren. Laat de start gefaseerd plaatsvinden bijvoorbeeld. Dat is misschien iets minder leuk, maar het evenement kan dan wel doorgaan."