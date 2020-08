Buren eisen vernietiging van horecavergunning voor outdoorbedrijf in Den Ham

Volgens een woordvoerder van de gemeente Twenterand heeft de burgemeester een gedegen afweging gemaakt bij het verlenen van de vergunning.

Outdoor Unlimited kreeg in 2018 de vergunning, omdat de activiteiten pasten binnen het toen geldende bestemmingsplan voor het perceel aan de Flierdijk. Niet veel later sneuvelde dit plan bij de Raad van State. De gemeente Twenterand stond niet langer achter dit bestemmingsplan en vond dat er beter moest worden gekeken naar de bezwaren van de Lourenshoeve. Maar de burgemeester vond het niet nodig om de horecavergunning ook in te trekken.

Aantasting woon- en leefklimaat

Juridisch had de burgemeester gelijk. Maar volgens de advocaat van De Lourenshoeve had ze wel de mogelijkheid om de vergunning te weigeren op grond van aantasting van het woon- en leefklimaat. De eigenaar van de Lourenshoeve exploiteert naast zijn manege nog 34 vakantiewoningen. "Daar geldt rust, ruimte en natuur", aldus de advocaat.

Vergunning geeft ruimte voor feesten

Het intussen vernietigde bestemmingsplan laat bij Outdoor Unlimited ondergeschikte horeca toe, waaronder feesten. “De horeca is aanvullend en kleinschalig”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Maar de woordvoerder van de burgemeester geeft toe dat niet duidelijk is wat ondergeschikte horeca is in dit geval. “Het aantal feesten in dat bestemmingsplan is niet beperkt.” Volgens de advocaat van de Lourenshoeve betekent dit dat er elke week flink gefeest kan worden zonder dat de burgemeester daar wat tegen kan doen.

Voor de burgemeester telde mee dat er sinds de start van het outdoorcentrum enkele jaren geleden ‘weinig tot geen’ klachten waren ingediend over overlast. De eigenaar van de Lourenshoeve spreekt dat tegen. "De politie komt gewoon niet of veel te laat." Hij stelt dat de horeca bij Outdoor Unlimited niet ondergeschikt is. "Het is een partycentrum."

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.