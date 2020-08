Verdachten fatale mishandeling Enschede reageren opgelucht op vrijlating: 'Het was zelfverdediging'

De verdachten van de fatale mishandeling dit weekeinde in Enschede reageren opgelucht op hun vrijlating. Dat laat ze via hun advocaten Umut Ural en Kennedy Tunç weten. "Mijn cliënt is in de eerste plaats blij dat videobeelden bevestigen wat hij vanaf het allereerste begin heeft gezegd. Die beelden bevestigen namelijk dat hier sprake was van zelfverdediging", aldus raadsman Ural.

Zoals zojuist gemeld heeft justitie alle vier verdachten, die vast zaten in deze zaak, weer op vrije voeten gesteld. Behalve de twee mannen die ervan worden verdacht dat ze betrokken waren bij de dodelijke mishandeling, werden in een later stadium ook twee leden van de vriendengroep van het slachtoffer Marco van der Kolk (26) aangehouden.

De zaak zorgde landelijk voor grote beroering omdat de mishandeling werd gefilmd. Daarop is te zien hoe Marco een vuistslag krijgt, waarop hij keihard met zijn hoofd tegen de straat klapt. Hij bezweek in de loop van maandag aan zijn verwondingen.

Beelden bewakingscamera's

Later doken echter ook videobeelden op, afkomstig van de vele bewakingscamera's in de binnenstad. Daaruit komt een duidelijk beeld naar voren wat aan de fatale mishandeling vooraf is gegaan. Zo is intussen gebleken dat de mannen, die de fatale klap hebben uitgedeeld, eerder werden belaagd door het slachtoffer en zijn vrienden, zo maakte het Openbaar Ministerie vanmiddag bekend.

Omdat duidelijk is wat de aanleiding is geweest voor de fatale klap, was er volgens het OM geen reden de verdachten langer vast te houden.

Opgelucht

Volgens strafpleiter Umut Ural reageerde zijn cliënt opgelucht op de vrijlating. "Normaal gesproken reageren mijn cliënten vooral blij als ze worden vrijgelaten, maar in dit geval was hij vooral opgelucht. Opgelucht omdat de videobeelden bevestigen wat hij vanaf het allereerste begin al heeft gezegd wat er is gebeurd. Deze jongeman had eigenlijk ook niets te verbergen."



"Hij heeft zich uit eigener beweging bij de politie gemeld om te verklaren wat er is gebeurd. Op een moment dat er nog niet bekend was dat er videobeelden bestonden. Het bewuste filmpje dook immers pas later op. Dit filmpje, zoals dat opdook in de sociale media, heeft echter een vertekend beeld veroorzaakt. Hier was eerder sprake van zelfverdediging dan zinloos geweld."

'Vanuit niets aangevallen'

Ook Kennedy Tunç, advocaat van de man die de fatale klap heeft uitgedeeld, laat weten dat zijn cliënt "enorm, enorm, enorm opgelucht" is: "Ik moet eerlijk bekennen dat ik schrok toen ik dat bewuste filmpje uit de sociale media zag. Maar gelukkig bleek later dat er ook andere videobeelden zijn. En die geven het complete plaatje. Deze beelden liegen niet. Het is mijn cliënt die als eerste wordt aangevallen. Helemaal vanuit het niets. Daarop heeft hij zich verdedigd."

Volgens de raadsman raakte zijn cliënt gewond aan zijn gezicht, waaronder een blauw oog en letsel aan zijn kaak.

Blijven verdacht

De vier mannen blijven nog wel verdacht, aldus justitie.

Phenix, de voetbalclub van Marco, houdt vanavond een condoleancebijeenkomst voor hun overleden voetballer. Volgende week woensdag wordt een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het slachtoffer.