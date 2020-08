Wapenbezit onder Overijsselse jongeren: al lang geen probleem van de Randstad meer

Onder de hashtag #NoShank (straattaal voor 'geen mes') willen jongerenwerkers zich samen hard maken tegen wapenbezit onder jongeren. De bijbehorende video werd woensdag door verschillende organisaties gedeeld op social media, óók in Overijssel. Want een probleem van de Randstad is wapenbezit allang niet meer, stellen jongerenwerkers in onze provincie.

Melvin Dijkema, jongerenwerker bij Raster in Deventer deelde de video ook. "Wat in die video naar voren komt, is dat er angst onder jongeren heerst. Ze zoeken daarom naar een manier om zich te kunnen verdedigen." Volgens Dijkema is het een onderwerp dat zeker speelt in zijn stad. "Vooral de leeftijd van de wapenbezitters baart zorgen."

"Laatst was er nog een jongen van 13 die een ploertendoder had besteld via de goedkope shopping-app Wish”, vertelt Sagar Bhagoe. Hij is jongerenwerker bij Alifa in Enschede en was betrokken bij het ontstaan van de campagnevideo. "Het is dus heel makkelijk om aan wapens te komen."

Drillrap

Vaak wordt drillrap als een mogelijke oorzaak gezien. Dat is een muziekstijl die is over komen waaien uit Engeland en de Verenigde Staten waarin geweld en wapens worden verheerlijkt. Toch is het lastig om die link echt hard te maken, zeggen de jongerenwerkers. "Ik denk dat jongeren wel gevoelig zijn voor zulke raps, maar bijvoorbeeld ook voor bepaalde vloggers”, zegt Saskia Pijnappel, jongerenwerker bij WijZ in Raalte.

Volgens haar is er ook in Raalte-Heino sprake van wapenbezit onder jongeren, maar hebben er nog geen geweldsincidenten plaatsgevonden. Toch waarschuwt ze: "Jongeren overzien vaak de gevolgen niet. Een wapen bij je dragen heeft consequenties."

Oorzaak niet per se drillrap

Ook Wesley ter Grefte, jongerenwerker in de gemeente Hof van Twente, hoort dat jongeren in zijn gebied af en toe naar de rapmuziek luisteren. Maar volgens hem zien zij de drillrappers niet direct als rolmodel. “Hier heerst die straatcultuur niet zo. Er is weleens een knokpartij, maar jongeren lopen niet met messen op straat.”

We moeten het gesprek blijven aangaan jongerenwerker Bart van der Burg

Bart van der Burg, jongerenwerker bij Skillz in Haaksbergen, denkt dat drillrap wel invloed heeft op jongeren, maar vindt dat je het als genre binnen de hiphop niet moet afkeuren. "Je moet wel het gesprek blijven aangaan en in Haaksbergen gaat dat goed.” Volgens hem zijn er geen signalen dat jongeren daar met messen rondlopen.

Volgens Bhagoe, al 23 jaar jongerenwerker, is wapenbezit onder jongeren in het westen en zuiden van het land een groter probleem dan dat het hier is. Toch ziet hij ook dat er in Enschede steeds meer jongeren met een vlindermes, ijspriem of schroevendraaier rondlopen. "Het is erger dan zes, zeven jaar geleden."

Hoe ga je ermee om?

Wat is de beste tactiek om daar als jongerenwerker mee om te gaan? Erover praten blijft belangrijk, zeggen de jongerenwerkers. "Ook al heb je er niets mee te maken en wil je gewoon meer weten, dan willen wij de dialoog aangaan", zegt Van der Burg over 'zijn' jongeren in Haaksbergen. Ook Pijnappel in Raalte doet dat. "Wij proberen jongeren bewust te laten worden van de eventuele gevolgen."

In Deventer probeert Dijkema in samenwerking met jeugdcentra, het Burgerweeshuis en Talenthouse een positieve draai aan rapmuziek te geven. "Wij hebben hier rolmodellen zoals Snelle en Pjotr waar we jongeren aan proberen te koppelen", vertelt Dijkema. "Ook kijken we samen documentaires over dit onderwerp. Het is toch vaak een stukje angst en dat proberen we weg te nemen."

Ervaringsdeskundige

Alleen waarschuwen heeft volgens Bhagoe geen zin. "Jongeren weten allemaal dat het niet goed is. Want als je een mes op zak hebt, is er een kans dat je hem gaat gebruiken. Maar we willen natuurlijk ook daadwerkelijk minder jongeren met zo'n mes zien." Hij vervolgt: "We zijn bezig met hoe we dit probleem kunnen tackelen."

Ook de Enschedeër ziet een vorm van positieve rap wel zitten, maar volgens hem kan het ook een goed idee zijn om jongeren in contact te brengen met een ervaringsdeskundige. "Bijvoorbeeld met mensen die door een steekpartij voor het leven getekend zijn. Er moet emotie in zitten. Als het raakt, gaan jongeren meer nadenken."