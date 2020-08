Eerste coronaproof concert van Hedon in Zwolle smaakt naar meer

Voor het eerst sinds de corona-crisis uitbrak was er in Zwolle een concert georganiseerd door poppodium Hedon. Het was in de open lucht en volledig uitverkocht. "Het smaakt naar meer", zeggen bezoekers.

Het concert was georganiseerd in de vorm van een mini-festival op een terrein aan de Willemsvaart. De eigenaar van dit terrein is het bedrijf VanWonen noemt het stuk grond 'Gerrits Tuin'. Dat is een knipoog naar het verleden. Het kantorenpand waar de tuin achter ligt is ontworpen door Gerrit Rietveld.

Alternatief

Concerten in het pand van Hedon kunnen voorlopig nog niet worden gegeven. Er werd gezocht naar alternatieven zoals optredens in de open lucht. Op de plek van Gerrist Tuin worden over twee jaar appartementen gebouwd. Tot die tijd wordt de plek gebruikt door kunstenaars en kan er muziek worden gespeeld. De komende drie weekenden organiseert Hedon op dit terrein live-muziek.

De plek ziet er uit als een soort mini festival. Wanneer je het terrein oploopt zie je meteen picknickbanken en food-trucks. Even verderop staat een hal van plexiglas met daarin een bar. Daarnaast staat een podium met daarvoor rijen klapstoelen. Deze zijn twee aan twee opgesteld met ruim anderhalve meter ruimte in de omtrek.

Corona-regels

Corona-maatregelen leggen wel beperkingen op. Op het terrein mogen maximaal 180 mensen, er geldt eenrichtingsverkeer en er zijn looproutes uitgezet. Op het podium is plek voor maximaal zes mensen. Het publiek voor het podium moet tijdens optredens op de klapstoeltjes blijven zitten. Wie toch weg wil om bijvoorbeeld naar de wc te gaan of om drinken te halen, moet zijn hand opsteken. Na toestemming van het personeel, mag je opstaan en weglopen. Zingen, juichen en luid applaudisseren mag niet.

Over de opzet van het concert waren onder de bezoekers vooral positieve klanken te horen. Mensen vonden het fijn dat ze eindelijk weer eens naar een live-concert konden. Stil en vooral rustig blijven zitten was toch wel wat lastiger dan gedacht. Maar begrip voor deze regels was er wel.

Niet meezingen

Luidkeels meezingen zat er donderdagavond voor het publiek ook niet in. Op het podium trad de Amsterdams-Turkse band Altin Gün op. Zij spelen swingende muziek die je in Turkse sferen brengt en er wordt ook in het Turks gezongen. Het leek erop dat verreweg de meeste bezoekers de teksten niet kenden en daarom ook niet mee konden zingen.