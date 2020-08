Transportbedrijf Nijhof-Wassink gaat veehouderij en akkerbouw in Benelux beter bedienen

Quartes en Agri-Acti werden vorig jaar al overgenomen door de Royal Agrifirm Group, maar bleven verantwoordelijk voor het toeleveren van producten aan de agrarische sector. Nijhof-Wassink heeft het vervoer nu overgenomen. Dat betekent dat chauffeurs en wagenpark van het Belgische toeleveringsbedrijf nu onder de transporteur uit Rijssen vallen.



"Samen met onze strategische partner in België, D.V.M. Trans, hebben we een sterk afleveringsnetwerk binnen de Benelux. Onze Belgische chauffeurs, planners en management zijn hierin zeer belangrijk. Daarom zullen de ervaren chauffeurs die we overnemen ook zeer goed bij ons passen. We heten ze van harte welkom", laat directeur Feed Logistics Martin Schoemaker van Nijhof-Wassink weten.

Ook Agrifirm-Quarts is tevreden met de overname. "Nijhof-Wassink heeft een groot aantal standplaatsen in België, een grote vloot en veel chauffeurs. Het is een bedrijf dat 24/7 operationeel is. Door samen te werken met Nijhof-Wassink kunnen we onze Belgische klanten optimaal blijven bedienen", aldus Wim van den Heuvel, algemeen directeur Agrifirm-Quartes.