ROOTS | Rob Dekay emotioneel na weerzien met juf Elise

In de tweede aflevering van Roots gaan we met zanger Rob Dekay naar zijn geboortegrond. De geboren Deventenaar neemt ons mee naar de favoriete plekken uit zijn jeugd en dat levert verrassende en emotionele ontmoetingen op. Zoals die met zijn basisschooljuf Elise, die Rob ('een origineel kind') altijd heeft gestimuleerd. Zelfs nu nog.

Nooit kwam Rob terug op de Hovenschool, tot vandaag. De basisschool in de Deventer wijk De Worp is de enige school die de zanger ooit afmaakte en die dus voor een belangrijk deel verantwoordelijk was voor zijn vorming.



Opkomende tranen

En dan in het bijzonder zijn lievelingsjuf Elise - die niet geheel toevallig op het schoolplein staat te wachten. Het wordt een emotioneel weerzien. Niet alleen voor Rob, die tranen voelt opkomen als hij terugdenkt aan zijn schooltijd: "Juf Elise heeft zoveel invloed op mij hebt gehad. Ze maakte me bewust van het feit dat ik anders in elkaar zat, maar ging daar met liefde mee om."

Ook Elise heeft warme herinneringen aan haar leerling: "Rob was een origineel kind, eerlijk en enthousiast. Ik kan me nog herinneren dat ik tegen je zei: kom op Rob, er zit zóveel meer in jou. Laat het zien!"

Bekijk hier de emotionele ontmoeting van Rob en juf Elise.

Wil je meer van de roots zien van Rob? Kijk op zaterdagavond vanaf 17.10 uur op TV Oost of kijk op onze website!