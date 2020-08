Deventer krijgt herfstkermis op evenemententerrein: 'Plezier, kermis en corona kunnen samengaan'

Deventer, 'de kermishoofdstad van Oost-Nederland', heeft een naam hoog te houden. Vooral nu de Paaskermis én de Zomerkermis niet door konden gaan. Een herfstkermis kende de stad nog niet.

Deventer is bereid het risico te nemen, en geeft groen licht voor en Herfstkermis. "Om drie redenen", zegt Walder stellig. "De kermis is buiten: betere ventilatie is er niet. Bovendien is het op een enorm evenemententerrein, met kermisexploitanten die hebben laten zien verantwoord om te gaan met maatregelen."

'Speciale band'

"We hebben een speciale band met kermisexploitanten", zegt Walder, zelf ook kermisliefhebber. "Deventer wil ze de mogelijkheid bieden. Samen gaan we kijken hoe we de attracties verantwoord kunnen neerzetten."

"Ik hoop dat wij kunnen laten zien dat plezier, kermis en coronamaatregelen samen kunnen gaan", aldus Walder. Maar, benadrukt de wethouder: "Safety first. Als de maatregelen strenger worden, zullen we met de exploitanten kijken of we eerder moeten afbreken."