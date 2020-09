LIVE: Volg hier het strafproces rondom de viervoudige moord Enschede

Updates:

11.05 uur:

De autohandelaar eist zo'n 25.000 euro van de verdachten.

10.55:

Getuigen verklaren dat het onmogelijk is dat de autohandelaar drugs zou hebben gestolen van Dejan. "Een onzinverhaal." Ook de autohandelaar zelf ontkent dat. De autohandelaar zegt psychische schade te hebben door de gewelddadige afpersing.

10.45 uur:

Zoon Dejan en de verdachte vader zouden de afpersing op de autohandelaar hebben gepleegd. Volgens aanwezige getuigen wilde Dejan geld, omdat hij beroofd was van 5 kilo cocaïne en 50 kilo amnesie.

Die verdovende middelen zouden van Dejan's Colombiaanse schoonvader zijn. Omdat de middelen niet betaald waren, was de schoonvader enorm boos. Hij zou Dejan's zoon daarom hebben omgebracht. De autohandelaar moest daar voor boeten.

De verdachte vader en Dejan vertellen een ander verhaal, namelijk dat ze bij de autohandelaar waren voor een lening.

Het slachtoffer heeft een hele andere lezing.

10.40 uur:

De rechtszaak kan weer verder. De rechtbank begint met onderzoek Schelde, de afpersing van een Hengelose autohandelaar een week voor de viervoudige moord. We berichtten hier uitgebreid over.

10.30 uur:

De verbindingen zijn nog steeds niet optimaal. De rechtszaak ligt nog stil.

10.00 uur:

De rechtbank gaat eerst de vondst van een revolver bespreken. Die werd op 26-11-2018 bij de jongste zoon in de schuur gevonden, bij zijn huis in Nijverdal. De zoon heeft bekend dat hij de revolver in bezit had. De zitting wordt even geschorst, omdat er in andere zalen geen geluid meer te horen is.

09.55 uur:

De voorzitter roept iedereen op om zich waardig en respectvol te gedragen. Degene die zich misdraagt, wordt verwijderd en komt er niet meer in. De voorzitter refereert hiermee aan voorvallen bij voorbereidende rechtszittingen, waar gespuugd en gevloekt is richting verdachten.

09.50 uur:

De voorzitter opent de rechtszaak. Hij heet iedereen welkom. Vertelt dat het de komende dagen gaat over twee onderzoeken, Schelde en Litouwen. Schelde gaat over een afpersing van een Hengelose autohandelaar. Litouwen gaat over de viervoudige moord.

09.45 uur:

De verdachte vader, Camil A., wordt bijgestaan door advocaten Michels en Tuma

De oudste zoo, Dejan, door advocaten Van der Wal en Karapetyan.

De jongste zoon, Denis, wordt bijgestaan door strafpleiters Van Faassen en Nieuwenhuis.

De vader en zijn twee zonen die worden verdacht van de Enschedese 'kwartetmoord' (Foto: Petra Urban)

09.30 uur:

De rechtszaak staat op punt van beginnen. De twee officieren van justitie zitten klaar. Het team aan advocaten van de hoofdverdachten staat klaar om aan te treden.

09.15 uur:

Veel nabestaanden zijn samen met hun advocaten gearriveerd in de rechtbank. Voor hen en voor andere belangstellenden, zoals pers, zijn verschillende zalen gereserveerd. Volgens planning begint de rechtszaak om 09.30 uur.

Viervoudige moord

Bijna twee jaar geleden is het dat in een growshop in Enschede op klaarlichte dag vier mannen van dichtbij werden doodgeschoten. Een vader en zijn twee zonen worden door justitie verantwoordelijk gehouden voor deze gruweldaad. Drie medeverdachten hebben volgens justitie een rol gespeeld bij de handel in de moordwapens.

Puzzel

Voor de rechtbank Overijssel is het door coronamaatregelen een hele puzzel geweest om alle deelnemers en belangstellenden van het proces een plek te kunnen geven. In totaal worden vijf rechtszalen en een tribune in gebruik genomen. Op die manier kunnen naast de verdachten, ook nabestaanden, pers, alle advocaten en familie het proces volgen via een videoverbinding.

Naast de vier zalen in Almelo, wordt ook een zittingszaal in Zwolle gebruikt. Daar kunnen directe familieleden van nabestaanden op aanvraag het proces live volgen op een beeldscherm.

Planning

Vandaag en morgen zal volgens planning besproken worden welke bevindingen de recherche heeft gedaan in dossier Litouwen, zoals het moordonderzoek is genoemd. Vrijdag gaat justitie haar strafeis tegen de drie hoofdverdachten bekendmaken. Daarna is het de beurt aan de advocaten om hun visie op het verhaal te geven.

Volgende week maandag maakt het OM de strafeisen tegen de drie medeverdachten bekend. Daarna kunnen hun advocaten hun pleidooi voeren. Later in de week is er dan nog tijd voor justitie en advocaten om op elkaar te reageren.

Juridische zwaargewichten

Justitie heeft een waslijst aan bewijs tegen de hoofdverdachten, zoals verschillende DNA-sporen op de crimescene, bloed van een slachtoffer in hun auto en verschillende camerabeelden.

Maar de verdachten zijn bepaald niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven. Sterker, ze hebben een klein leger aan doorgewinterde advocaten ingehuurd voor juridische rugdekking. De raadsmannen zullen vooral gaan wijzen op alternatieve scenario's en gaten in de bewijsvoering.

De hoofdverdachten zelf ontkennen de moorden te hebben gepleegd en zullen verder blijven zwijgen.

Een deel van het ruim twintig ordners tellende dossier Litouwen (Foto: RTV OOST)