Lees terug: Dit was de eerste dag van het proces rondom de viervoudige moord in Enschede

Lees terug:

15.45 uur:

De rechtbank sluit de dag af. Morgen gaat de rechtszaak verder tegen drie medeverdachten uit Brabant, die een rol zouden hebben gespeeld bij de handel in de moordwapens. Ook zullen morgen nabestaanden spreken.

Vrijdag zullen de strafeisen uitgesproken worden tegen de hoofdverdachten. Daarna zullen hun advocaten het woord nemen.

Volgende week horen de medeverdachten welke straf hen boven het hoofd hangt en krijgen hun raadslieden de tijd voor hun pleidooi.

15.35 uur:

Het OM zegt dat ze vrijdag hele pittige straffen gaat eisen tegen de verdachten. De verwachting is voor allemaal levenslang.

Het OM vermoedt dat de jongste verdachte mogelijk een minder grote rol heeft gespeeld, maar zich achter z'n familie schaart. "Is die familieband dat waard", vraagt de officier. "Zwijgrecht."

15.30 uur:

Stilzwijgen kan zich volgens het OM tegen de verdachten keren als een boemerang, video:

15.15 uur:

Zoon Denis heeft volgens de onderzoekers een normale jeugd gehad. In 2010 was hij slachtoffer bij een verkeersongeval. Daar ondervindt hij nog steeds problemen van. Hij moest daardoor stoppen met zijn opleiding.

Denis had een vriendin, huurwoning en een wajong-uitkering. Een extra centje verdiende hij met een krantenwijk. Hij wilde graag rapper worden.

Volgens de rechter had hij financiële problemen, mogelijk door gokschulden.

In zijn schuur werd een revolver gevonden. Dat heeft hij bekend.

15.05 uur:

Dan de persoonlijke omstandigheden van zoon Dejan. Hij heeft na zijn aanhouding niet meegewerkt aan psychisch onderzoek. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.

Hij heeft verschillende opleidingen genoten, maar niet afgemaakt. Hij zegt dat hij profvoetballer is geweest, maar wil niet zeggen bij welke club. Hij wilde volgens de voorzitter een eigen kledinglijn opzetten.

Dejan is met begin jaren '90 gevlucht uit voormalig Joegoslavië, Servië.

Een aantal jaren geleden is hij veroordeeld voor hennepteelt.

15.00 uur:

De rechtbank gaat bekijken hoe de levens van de verdachten er uit zien. De vader is geboren in voormalig Joegoslavië. Hij was kapitein in het Joegoslavisch nationaal leger. Volgens de rechtbank is hij gedeserteerd. Daar heeft hij een gevangenisstraf voor gekregen van 25 jaar.

Hij heeft een vrouw en twee zoons, die laatste zijn de medeverdachten.

Hij heeft een uitkering genoten. Maar moest van het UWV een baan zoeken. Ging daardoor een snuffelstage lopen bij de growshop waar later het bloedbad werd aangericht, zoals RTV Oost eerder heeft onthuld.

Eerder voor de rechter geweest. Toen voor hennepteelt. Hij werd toen vrijgesproken.

14.45 uur:

Beeldfragment, de verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.

14.30:

Kennelijk is het op de tribune onrustig geweest. Daar zit een aantal nabestaanden. Ze hebben gespuugd, dat gebeurde op eerdere zittingen ook. Tevens hebben ze afkeurende bewegingen gemaakt. Volgens de voorzitter is dit absoluut niet toegestaan, zoals hij aan het begin van de zitting had gezegd. De parketpolitie is gevraagd om op te treden.

Nu volgt een korte schorsing.

14.25:

Uit opgenomen gesprekken blijkt volgens het OM dat de oudste zoon, Dejan, zich voordeed als advocaat, dokter, model en piloot. Als hij er naar wordt gevraagd, begint hij te lachen. Om vervolgens voor de zoveelste keer 'zwijgrecht" te zeggen.

14.20 uur:

De verdachte vader suggereert dat de politie de kogelhuls die in hun auto werd gevonden, door de politie is 'geplant'. "Zij hadden de auto in beslag genomen en pas later wordt die huls gevonden....waarom pas zo laat?" Hij denkt dat een corrupte agent de kogel er in heeft gelegd. Volgens de rechter een zware beschuldiging.

14.15 uur:

De officier vraagt: "Waarom hebben jullie de videorecorder van de beveiligingscamera weggehaald?" Antwoord van vader: "Ik wist niet eens dat zo'n ding er was."

De OvJ: "Realiseert u zich wel dat als u niets zegt, dat het vele bewijs zich als een boemerang tegen u keert? Want er is veel, dna, bloed, camerabeelden, hulzen, verdwenen kleding."

14.05 uur:

Het OM houdt nog een aantal zaken voor. Zo is er bloed van de growshophouder gevonden in de zak van zijn ex-compagnon. Het OM lijkt daarmee te doelen op het pakken van geld uit de zak van zijn kameraad, om aan de verdachten te geven. De ex-compagnon, Artur, had mogelijk een behoorlijk geldbedrag op zak.

Verder zegt het OM dat het er op lijkt dat drie van de slachtoffers zijn beschoten, terwijl ze al op de grond lagen.

13.55

Er zou nog een ruzie zijn geweest tussen twee slachtoffers met coffeeshop-eigenaren in Enschede. RTV Oost publiceerde hier al over. Advocaat Michels van de verdachte vader haalt dit aan, als de voorzitter zegt dat hij alles uit het dossier van de politie heeft voorgehouden.

13.50 uur:

De rechtbank leest dankbriefjes van de vader voor. Dankbriefjes aan God. Hij schrijft: Ik wilde meer geld, een mooie auto, geen schulden meer en een goed leven. Later schrijft hij: We hebben alles gekregen wat we hebben gevraagd. We hebben geen problemen meer. Ik dank de heer God.

"Wat bedoelde u daar mee?", vraagt de rechter. Antwoord: "Is geloven in God verboden?"

13.45:

De rechtbank vraagt Dejan of hij voorafgaand aan de moord op internet heeft gezocht naar wapens, een machinegeweer bijvoorbeeld. "Zwijgrecht." Zo heeft hij gezocht op: Wat kost een AK47?

Ook of hij op de dag van de moord heeft gecheckt wat de pers over de kwartetmoord heeft geschreven. "Zwijgrecht."

13.40 uur:

Uitleg van de voorzitter over de gevonden sporen in de auto van de verdachten:

13.35 uur:

De verdachte vader Camil zegt nu: "Het klopt dat mijn kinderen onschuldig zijn. Op een gegeven moment zal ik verklaren hoe het zit."

De rechter vraagt daarom: "Als u zegt, mijn kinderen zijn onschuldig, bent u dan schuldig?"

Antwoord: "Nee. Ik vertel de waarheid als de tijd rijp is. Alles in deze zaak is fout, de aanklacht, de procedure, etc."

De rechter: "Vandaag is de tijd toch rijp?"

Vader: "Nee, vandaag niet."

13.30 uur:

De lunchpauze is voorbij. De rechtszaak wordt hervat. De voorzitter zegt dat hij het dossier al voor een groot deel heeft behandeld.

Hij komt even terug over de schotwonden bij de slachtoffers. Volgens de voorzitter zijn de slachtoffers van dichtbij doodgeschoten. De daders stonden minder dan een meter van de slachtoffers.

Verder is er nog een heuptasje aangetroffen met schotresten. Dat tasje wordt toegeschreven aan verdachte zoon Dejan.

12.45 uur:

Lunchpauze tot 13.15 uur. In de tussentijd kunt u kijken naar de officier van justitie die vertelt waar de drie mannen van worden verdacht.

12.35 uur:

De voorzitter houdt voor dat de verdachten ook in beeld zijn geweest als een soort knokploeg. RTV Oost schreef daar al eerder over. Een getuige zegt daarom dat de moorden te maken hebben met een 'ordinaire overval'.

Anderen zeggen juist dat het motief voor de viervoudige moord schuilt in verkeerd geleverde hennepstekken. Ook dat onthulde RTV Oost al in een vroeg stadium. De growshophouder en zijn voormalige compagnon zouden het verkeerde ras hebben geleverd aan de verdachten.

12.30 uur:

In de VW Golf is later door de recherche bloed gevonden. Het was bloed van de growshophouder. Het is gevonden op de plekken in de auto waar zoon Denis en vader Camil hebben gezeten.

Ook werd er dna van zoon Denis gevonden in de growshop. Het zat op een losgetrokken kabel van een beveiligingssysteem.

12.25 uur:

De recherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de kleding van de verdachten. Zoon Dejan heeft op de ochtend van de fatale dag een selfie gemaakt. Daarop staat hij met een geel shirt. Op beelden is te zien dat de bestuurder van de VW Golf eenzelfde shirt draagt.

Zoon Dejan in zijn gele shirt (Foto: RTV Oost)

De vader droeg die dag nieuwe laarsje met een gladde onderkant. Die laarsjes zijn niet teruggevonden.

Een buurtbewoner van de growshop heeft rond het moordtijdstip een luguber ogend drietal langs zien wandelen. Een van hen droeg een gleufhoed. Eenzelfde hoed is teruggevonden in het appartement van de vader.

In het appartement van de vader werd deze gleufhoed gevonden (Foto: RTV Oost)

12.10 uur:

Daarna rijden ze volgens de politie naar de woningstichting, om cash huur te betalen. Daarna zijn de vader en oudste zoon richting Brabant gereden. Ze checken in bij een hotel in Tilburg en betalen 100 euro fooi voor een badjes.

Ze ontmoeten in Brabant volgens de recherche medeverdachten Zizi W. en vader en zoon Van D. Die hebben in de ogen van justitie en rol gespeeld bij de wapenhandel. Bij die vermeende wapenhandelaren ontstaat een ruzie. Er zou 'iets' mis zij geweest met de wapens.

12.00 uur:

Door camerabeelden van verschillende plaatsen te combineren, heeft de politie een tijdlijn van de verdachten gemaakt. Rond een uur zijn ze vertrokken bij het appartementencomplex van de vader en oudste zoon in Hengelo. Ook de jongste zoon zat in de auto. Op andere beelden zijn ze 20 minuten later te zien in de buurt van de moordlocatie. Ze rijden heen en weer.

Rond kwart voor twee worden ze geregistreerd bij een woonwinkel in Enschede en de McDonald's. Daarna zijn ze weer naar de buurt van de growshop gereden, rond half drie, het moordtijdstip.

Weer later verschijnen ze weer terug bij hun appartement in Hengelo. De oudste zoon doet 'iets' in de auto. Justitie vermoedt dat hij aan het schoonmaken is geweest, omdat er in de auto schoonmaakmiddelen zijn gevonden. Dan gaan ze naar binnen.

Als ze weer buiten komen, dragen de vader en oudste zoon zware tassen. In ieder geval Denis, de jongste zoon, draagt andere kleding.

Die verandering van kleding roept vragen op. Hij was eerder op de dag door zijn vriendin afgezet bij het appartementencomplex in Hengelo. Toen hij 's avonds op een feestje kwam, droeg hij kleding van zijn vader. Zijn vriendin zegt de kleding die hij 's ochtends droeg, nooit meer teruggezien te hebben.

11.40 uur:

De politie komt bij de growshop aan, als omwonenden een hysterische vrouw bij het pand zien. Ze trekt haren uit haar hoofd en roept "bloed, dood, mijn man!" Het blijkt de vrouw van de growshopeigenaar.

Binnen vindt de politie vier dode mannen in plassen bloed. Allen zijn in het hoofd geschoten met twee kalibers munitie. In totaal zijn er 10 fatale schoten afgevuurd. In het pand worden 9 hulzen aangetroffen, waarvan eentje op zolder. De tiende huls wordt gevonden in de auto van de verdachten.

11.35 uur:

Twee van de slachtoffers waren die fatale dag naar Amsterdam geweest om een airco te kopen. Dat was niet gelukt, in verband met betalingsproblemen. Rond half drie waren ze terug in de winkel/growshop in Enschede. Op dat moment was ook een mestleverancier uit Arnhem aanwezig. Ook de growshopeigenaar was in het pand.

De stappentellers van drie van de slachtoffers stoppen om 14.36 uur, het waarschijnlijke moordtijdstip.

11.25 uur:

De rechtbank gaat nu verder met de hoofdverdenking, namelijk de viervoudige moord in Enschede. Op 13-11-2018 werden vier mannen doodgeschoten in een winkel waar je benodigdheden voor hennepteelt kon verkrijgen. Volgens justitie zijn de drie verdachten, een Hengelose vader en zijn twee zonen, daar verantwoordelijk voor.

De drie verdachten geven aan dat ze zich zullen beroepen op hun zwijgrecht. De rechtbank gaat hen nu wel feiten voorhouden uit het politie-onderzoek.

11.10 uur:

Zo zag de start van het proces er uit. Een welkomstwoord en een waarschuwing.

11.05 uur:

De autohandelaar eist zo'n 25.000 euro van de verdachten. Een getuige die bij de afpersing aanwezig was, eist ruim 7500 euro.

10.55:

Getuigen verklaren dat het onmogelijk is dat de autohandelaar drugs zou hebben gestolen van Dejan. "Een onzinverhaal." Ook de autohandelaar zelf ontkent dat. De autohandelaar zegt psychische schade te hebben door de gewelddadige afpersing.

10.45 uur:

Zoon Dejan en de verdachte vader zouden de afpersing op de autohandelaar hebben gepleegd. Volgens aanwezige getuigen wilde Dejan geld, omdat hij door de autohandelaar beroofd zou zijn van 5 kilo cocaïne en 50 kilo amnesie.

Die verdovende middelen zouden van Dejan's Colombiaanse schoonvader zijn. Omdat de middelen gestolen zouden zijn, was de schoonvader enorm boos. Die Colombiaanse man zou daarom Dejan's zoon hebben omgebracht. De autohandelaar moest voor die dood boeten.

De verdachte vader en Dejan vertellen een ander verhaal, namelijk dat ze bij de autohandelaar waren voor een lening.

Het slachtoffer heeft een hele andere lezing.

10.40 uur:

De rechtszaak kan weer verder. De rechtbank begint met onderzoek Schelde, de afpersing van een Hengelose autohandelaar een week voor de viervoudige moord. We berichtten hier uitgebreid over.

10.30 uur:

De verbindingen zijn nog steeds niet optimaal. De rechtszaak ligt nog stil.

10.00 uur:

De rechtbank gaat eerst de vondst van een revolver bespreken. Die werd op 26-11-2018 bij de jongste zoon in de schuur gevonden, bij zijn huis in Nijverdal. De zoon heeft bekend dat hij de revolver in bezit had. De zitting wordt even geschorst, omdat er in andere zalen geen geluid meer te horen is.

09.55 uur:

De voorzitter roept iedereen op om zich waardig en respectvol te gedragen. Degene die zich misdraagt, wordt verwijderd en komt er niet meer in. De voorzitter refereert hiermee aan voorvallen bij voorbereidende rechtszittingen, waar gespuugd en gevloekt is richting verdachten.

09.50 uur:

De voorzitter opent de rechtszaak. Hij heet iedereen welkom. Vertelt dat het de komende dagen gaat over twee onderzoeken, Schelde en Litouwen. Schelde gaat over een afpersing van een Hengelose autohandelaar. Litouwen gaat over de viervoudige moord.

09.45 uur:

De verdachte vader, Camil A., wordt bijgestaan door advocaten Michels en Tuma

De oudste zoo, Dejan, door advocaten Van der Wal en Karapetyan.

De jongste zoon, Denis, wordt bijgestaan door strafpleiters Van Faassen en Nieuwenhuis.

De vader en zijn twee zonen die worden verdacht van de Enschedese 'kwartetmoord' (Foto: Petra Urban)

09.30 uur:

De rechtszaak staat op punt van beginnen. De twee officieren van justitie zitten klaar. Het team aan advocaten van de hoofdverdachten staat klaar om aan te treden.

09.15 uur:

Veel nabestaanden zijn samen met hun advocaten gearriveerd in de rechtbank. Voor hen en voor andere belangstellenden, zoals pers, zijn verschillende zalen gereserveerd. Volgens planning begint de rechtszaak om 09.30 uur.

Viervoudige moord

Bijna twee jaar geleden is het dat in een growshop in Enschede op klaarlichte dag vier mannen van dichtbij werden doodgeschoten. Een vader en zijn twee zonen worden door justitie verantwoordelijk gehouden voor deze gruweldaad. Drie medeverdachten hebben volgens justitie een rol gespeeld bij de handel in de moordwapens.

Puzzel

Voor de rechtbank Overijssel is het door coronamaatregelen een hele puzzel geweest om alle deelnemers en belangstellenden van het proces een plek te kunnen geven. In totaal worden vijf rechtszalen en een tribune in gebruik genomen. Op die manier kunnen naast de verdachten, ook nabestaanden, pers, alle advocaten en familie het proces volgen via een videoverbinding.

Naast de vier zalen in Almelo, wordt ook een zittingszaal in Zwolle gebruikt. Daar kunnen directe familieleden van nabestaanden op aanvraag het proces live volgen op een beeldscherm.

Planning

Vandaag en morgen zal volgens planning besproken worden welke bevindingen de recherche heeft gedaan in dossier Litouwen, zoals het moordonderzoek is genoemd. Vrijdag gaat justitie haar strafeis tegen de drie hoofdverdachten bekendmaken. Daarna is het de beurt aan de advocaten om hun visie op het verhaal te geven.

Volgende week maandag maakt het OM de strafeisen tegen de drie medeverdachten bekend. Daarna kunnen hun advocaten hun pleidooi voeren. Later in de week is er dan nog tijd voor justitie en advocaten om op elkaar te reageren.

Juridische zwaargewichten

Justitie heeft een waslijst aan bewijs tegen de hoofdverdachten, zoals verschillende DNA-sporen op de crimescene, bloed van een slachtoffer in hun auto en verschillende camerabeelden.

Maar de verdachten zijn bepaald niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven. Sterker, ze hebben een klein leger aan doorgewinterde advocaten ingehuurd voor juridische rugdekking. De raadsmannen zullen vooral gaan wijzen op alternatieve scenario's en gaten in de bewijsvoering.

De hoofdverdachten zelf ontkennen de moorden te hebben gepleegd en zullen verder blijven zwijgen.

Een deel van het ruim twintig ordners tellende dossier Litouwen (Foto: RTV OOST)