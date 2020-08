Een tientje voor een 'domme' gele kaart betaal je nu via de Wierdense app De Boetepot

Geen ellenlange administratie meer of wachten tot iemand eindelijk geld bij zich heeft voor dat tientje voor die rode kaart van vorige maand: sinds vorige week is er de app Boetepot, bedacht door twee jongens uit Wierden. En daar wordt bij de regionale amateurteams in het voetbal al flink gebruik van gemaakt.

Bas Kippers, in de Wierdense volksmond ook wel 'De Zwaluw' genoemd, had genoeg van de manier waarop zijn eigen team (SVZW 5) de boetepot beheerde. "Het was veel werk om alles bij te houden en een goed beeld te krijgen van de administratie. Dat schiet niet op, dacht ik, dat moet toch makkelijker kunnen?"

Duizenden downloads

En dus bedacht hij met teamgenoot en vriend Maik Alfons De Boetepot, een app voor de mobiele telefoon, waarin alle administratie én het geld voor een team verzameld wordt. Althans, Alfons en Kippers bedachten het idee achter de de app. "Het technische werk hebben we laten doen", lacht Kippers.

Sinds een week is de app te downloaden voor besturingssystemen iOS en Android en dat is inmiddels al duizenden keren gedaan. Kippers: "We hebben al van veel voetbalteams in de regio gehoord dat ze nu van de app gebruikmaken. Dan gaat het vooral om amateurteams, maar we horen ook wel geluiden over profteams die er gebruik van schijnen te maken."

Rentenieren

Kunnen de jongens nu gaan rentenieren? Kippers: "Nee, we willen al het geld dat we ermee verdienen in het ontwikkelen van de app stoppen. We hebben van gebruikers al een heleboel tips of verbeteringen gekregen, zoals het mogelijk maken van meerdere beheerders van de boetepot. Daar gaan we mee aan de slag."

Kippers en Alfons voetballen zelf bij SVZW5. Een voorbeeld van de boetes voor hun team? "Een euro voor een bal over het hek, vijf euro voor te laat komen en helemaal niet op komen dagen kost je 25 euro. Een rode kaart kost je ook 25 euro en een 'domme' gele kaart, bijvoorbeeld voor het beledigen van de scheidsrechter, kost je een tientje."