Programma: Het seizoen gaat beginnen voor de topamateurs en vrouwenvoetballers

Het seizoen in het amateurvoetbal gaat beginnen (Foto: Orange Pictures)

Het sportseizoen gaat nu echt een beetje op gang komen. Deze week beginnen ook de voetbalcompetities bij de landelijke amateurs en de vrouwen en ook in andere sporten gaan de spelers het veld weer op. Hieronder een overzicht van deze week.

Betaald voetbal

Door de interlandperiode van komend weekend is het nog een weekje wachten op de start van de Eredivisie. De Keuken Kampioen Divisie begon vorige week al. Komend weekend komt Go Ahead Eagles echter niet in actie. Het duel tegen De Graafschap werd verboden door burgemeester Ron König van Deventer.



De clubs uit de Eredivisie spelen komend weekend de laatste oefenduels. Woensdag ontvangt Heracles Jong FC Utrecht, zaterdag neemt FC Twente het op tegen FC Emmen en PEC Zwolle speelt bij sc Heerenveen.

Amateurvoetbal

Komend weekend gaat het voetbal in de tweede en derde divisie en de hoofdklasse van start. HHC Hardenberg begint in de tweede divisie met een duel bij De Treffers. Een stap lager start Staphorst met een uitduel bij ODIN'59 en ontvangt Excelsior'31 FC Lisse in Rijssen. Op zondag speelt HSC'21 op eigen veld tegen Dongen.

In de hoofdklasse heeft onze provincie nog drie Overijsselse clubs over. Ze zitten allemaal in de zaterdaghoofdklasse B. Genemuiden opent thuis tegen Buitenpost, Berkum gaat naar ONS Sneek en DETO ontvangt Flevo Boys.

Vrouwenvoetbal

Ook voor in de Vrouwen Eredivisie gaat het seizoen beginnen. De eerste speelronde is dit jaar op zondagmiddag. FC Twente gaat dan op bezoek bij Ajax en PEC Zwolle onvangt ADO Den Haag.

Softbal

Voor de vrouwen van Tex Town Tigers staat er een dubbel programma op de rol. Zaterdag gaat het op bezoek bij Hoofddorp Pioniers en zondag komt Terrasvogels naar Enschede.

Daarnaast gaat het seizoen beginnen voor de hockeyers en korfballers.