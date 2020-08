Man (41) bedreigde medewerkers jeugdzorg Twente met de dood: 'Maar ik ben de liefheid zelve'

Een Hagenees (41) krijgt een voorwaardelijke celstraf omdat hij Twentse jeugdzorgmedewerkers ernstig bedreigde. De man is al jarenlang gefrustreerd over jeugdzorg, waarmee hij zelf in aanraking kwam toen hij nog in Twente woonde. Tijdens de zitting barstte hij in tranen uit.

De man bedreigde de medewerkers onder een Facebookbericht. Dat bericht ging over een aanval met een mes op medewerkers van jeugdzorg in Hengelo. 'Ik was het niet!' schreef hij in de reacties. 'Maar ook ik heb het scenario meerdere keren in mijn hoofd afgespeeld.'

Ook schreef de man: 'Er moet wat gedaan worden! Niemand doet wat! Dan mag ik hier zeggen dat ik ze afstraf tot de dood er op volgt.'

Beveiliger voor de deur

De dreigende opmerkingen van de man kwamen hard aan bij medewerkers en waren aanleiding voor de instelling om beveiligers in te huren.

Tijdens de rechtszaak barstte de man in tranen uit. Hij zei dat hij spijt had. Zijn leven is totaal ontwricht en hij woont op dit moment in een daklozenopvang in zijn geboortestad. Volgens de man zelf is hij geen gewelddadig mens, maar iemand die de 'liefheid zelve' is.

Eerdere bedreigingen

De Hagenees kwam zelf in aanraking met jeugdzorg toen hij met zijn vriendin in Twente woonde. Na de geboorte van hun zoontje werd zijn vriendin opgenomen vanwege een posttraumatische stressstoornis en problemen met borderline.

Die opname leidde ertoe dat de kinderen van de man in een pleeggezin werden geplaatst. Volgens de Hagenees liep de bezoekregeling erg slecht. Zo slecht dat hij al eerder medewerkers bedreigde, waardoor hij al een jaar zijn kinderen niet mag zien.