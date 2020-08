Opnames Sinterklaasfilm met mensen met beperking: 'Zo laten we zien wat ze allemaal kunnen'

En dus ging de planning op de schop en wordt er nu een film gemaakt. "Ik vond dat we iets moesten doen, ondanks corona", vertelt Nijhof. "We nemen nu scenes op in een kleine setting, waarbij iedereen voldoende afstand houdt."

Blasiuskerk

Een deel van de opnames vindt plaats in en rond de Blasiuskerk in Beckum. "En op andere prachtige locaties, zoals villa Zonnebeek in het buitengebied van Enschede", vervolgt Nijhof. "We zijn heel blij dat we op deze manier toch iets kunnen doen met de typetjes die we elk jaar spelen."

Tekst gaat verder onder de foto.

In en rond de Blasiuskerk in Beckum werden opnames gemaakt (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

In het verhaal van de film speelt ook het coronavirus een belangrijke rol. "Ik heb een verhaal bedacht waarbij het virus natuurlijk niet kon ontbreken. Verder is het een leuk, spannend en hip avontuur van Kaatje, Kareltje en haar vrienden. En Sinterklaas natuurlijk."

Doel van de film

Kaatje wordt gespeeld door Karin en de andere hoofdrolspeler, Kareltje, door Mathijs oude Vrielink. Hij heeft een beperking en speelde vorig jaar ook al mee in het toneelstuk. "Ik vind het heel erg leuk om te doen. Maar wel een beetje spannend. Gelukkig heb ik vorig jaar al wat ervaring opgedaan. Ik speel een typetje dat niets weet, dus dat is niet zo moeilijk", zegt Mathijs lachend.

Karin hoopt met de film te laten zien wat iedereen kan. "Mensen met een beperking kunnen heel veel. Ik hoop dan ook dat ze dat op een mooie manier kunnen laten zien. Aan het enthousiasme zal het niet liggen."

"Natuurlijk hadden we liever een toneelstuk gespeeld met volle zalen publiek, maar dat zit er niet in. Stiekem hoop ik op een mooie première in een groot theater of een bioscoop."