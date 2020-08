Reizigers maken proefrit met gloednieuwe elektrische bussen van Keolis

Zowel mensen die slecht ter been zijn, visueel beperkt zijn of te maken hebben met een andere handicap mochten de nieuwe bussen vrijdagochtend uitgebreid testen tijdens een proefrit. "We zijn hiervoor uitgenodigd door Keolis en kregen eerst een uitgebreide presentatie over de bussen. Daarna zijn we een stuk gaan rijden," vertelt Ellen Pot, voorzitter van ROCOV Twente.

De 'testreizigers' die de nieuwe, elektrische bussen mochten proberen (Foto: RTV Oost)

"Iedereen was erg enthousiast, we hebben dan ook weinig gevonden wat niet goed voor onze reizigers werkte. We zijn echt onder de indruk van alle technische snufjes die er in de nieuwe bussen verwerkt zijn. "

Noodconcessie

Het is overigens nog niet zeker of Keolis ook daadwerkelijk met deze nieuwe elektrische bussen de weg op mag. Dat hangt af van de noodconcessie waarover Keolis met onder meer de provincie Overijssel en andere partijen in overleg is. Wanneer die gesprekken afgerond zijn, kon een woordvoerder van Keolis nog niet aangeven.