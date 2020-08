Verkeersinfarct Holten door werkzaamheden A1 blijft uit, handelsvereniging tevreden

"Het valt gelukkig heel erg mee. We waren bang dat veel automobilisten dwars door Holten zouden rijden om de omleidingsroute af te snijden, maar dat lijkt in ieder geval vandaag niet het geval."

Verkeersregelaars

Doordat de op- en afrit Holten/Lochem vier weken lang afgesloten is moet het verkeer dat vanuit Heeten/Raalte komt via Holten de snelweg op richting Hengelo. Het verkeer dat de snelweg op wil richting Deventer moet binnendoor via Bathmen en Colmschate. Er werd dus in Holten tijdens de spits een verkeersinfarct verwacht.

Tekst gaat verder onder de foto

Verkeersinfarct Holten blijft uit (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

De gemeente had op de beoogde knelpunten verkeersregelaars ingezet, maar voor hen bleef het rustig. Meijer: "We hadden onze zorgen bij de gemeente geuit en zijn blij dat zij verkeersregelaars ingezet hebben. Nu is het rustig, maar als het hier echt druk is ontstaan er gevaarlijke situaties."

Pijnpunt

Onder andere bij de rotonde bij de Dorpsstraat/Stationsweg werden veel problemen voorzien. "Hier fietsen en lopen veel scholieren, er rijden veel vrachtwagens en met alle automobilisten die we verwacht hadden zou het hier wel eens gevaarlijk kunnen worden."

De aanwezige verkeersregelaar is het daar mee eens. "Het is nu gelukkig rustig, maar als je ziet hoe hard sommige automobilisten vanuit de dorpskern de rotonde oprijden, is dat erg gevaarlijk. Ik heb zelfs op een rustige ochtend zoals deze al meerdere situaties gezien waarbij het net goed ging."

'Gewend aan werkzaamheden'

Hij denkt dat het rustig is doordat de automobilisten inmiddels wel gewend zijn aan de werkzaamheden op en rondom de A1. "Ze weten nu wel hoe te rijden. Maar misschien komt het ook doordat het maandag is en nog veel mensen thuiswerken. We gaan het de komende dagen zien, want ik sta hier nog de hele week 's ochtends."

Obbe Meijer en de verkeersregelaar hadden een rustige ochtend (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)