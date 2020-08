Competities amateursport beginnen dit weekend, hoe gaan clubs om met coronaregels?

Binnen de breedtesport beginnen dit weekend weer veel competities, maar hoe ga je als club om met de coronamaatregelen? Bij hockeyclub Zwolle nemen ze het zekere voor het onzekere: bezoekers moeten zich registreren en het clubhuis blijft gesloten. "We zijn wat streng, maar in deze situatie geldt better safe, than sorry", vertelt voorzitter Olaf ten Thij.

De afgelopen weken stelde het bestuur van de hockeyclub een streng coronaprotocol op. Zo moet iedereen die op het complex komt zich registreren via een digitaal formulier. Zogenoemde coronavrijwilligers wijzen bezoekers hierop. "Mocht er een besmetting plaatsvinden dan kan de GGD goed contact- en brononderzoek doen."

Daarnaast blijft het clubhuis dicht, maar de bar is wel open. Toeschouwers kunnen dus een drankje of eten bestellen en moeten dit buiten consumeren. Daardoor loopt de club inkomsten mis, maar dat is volgens Ten Thij niet het grootste probleem. "Het belangrijkste is dat we hierdoor onze sociale functie verliezen."

Maximaal aantal bezoekers

Ten Thij begrijpt dat de club een streng protocol hanteert, maar benadrukt dat dit noodzakelijk is. "We mogen maximaal 250 mensen op ons complex verwelkomen en we hebben meer dan zes hockeyvelden waar al bijna net zoveel mensen staan. Dus we moeten het wel goed organiseren."

Toch is de voorzitter blij dat er weer gesport mag worden. "Ik denk dat iedereen daarnaar uitkijkt. Laten we hopen dat we de komende periode weer kleine stapjes vooruit kunnen maken in plaats van achteruit."