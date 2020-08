Enige remedie tegen de buxusmot: 'trek die buxusstruik uit je tuin'

Mot of rups?

"Het is de buxusmot", zegt Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting. De mot legt haar eitjes aan de onderkant van de buxusblaadjes en de rupsen eten vervolgens de groene struik leeg. Van Deijk is gespecialiseerd in nachtvlinders. Terwijl hij langs dorre buxusstruik loopt heeft hij al snel een vlinder gevonden. "Ze zijn mooi wit met een bruine rand. Als ze net ontpopt zijn kunnen ze zelf een beetje parelmoer zijn."

Een groot probleem vindt van Deijk het niet echt, maar dat is een kwestie van smaak. "Ja, ze eten de struik leeg. Sommige mensen vinden dat jammer. Ik vind het niet echt een probleem." Overigens zijn alle andere planten in de tuin veilig, want zoals de naam al aangeeft eet de buxusrups alleen buxus.

Roots in Azië

De buxusmot komt nog maar kort voor in Nederland. Oorspronkelijk leefde het diertje alleen in Azië. Met de import van buxus in 2007 is de rups vermoedelijk meegekomen, want in dat jaar is hij voor het eerst in Nederland gesignaleerd, weet de Vlinderstichting. Eerst alleen in het westen van het land, maar inmiddels ook in onze regio.

Dat de rups de laatste jaren zo oprukt, komt volgens de stichting doordat er in veel Nederlandse tuinen buxus aanwezig is. Daarnaast heeft het dier in Nederland nog geen natuurlijke vijanden, die ervoor kunnen zorgen dat er geen plaag ontstaat. Toch kan het helpen om veel vogels in de tuin te hebben, zegt Van Deijk. "We hebben filmpjes gezien van kauwtjes en mezen die de buxusrups hebben ontdekt en zich helemaal vol eten."

Tips: wat kan je zelf doen tegen de buxusrups? - Vervang je buxusstruiken door iets anders. Volgens de Vlinderstichting is dat de makkelijkste en meest effectieve manier om de buxusrups uit je tuin te verbannen. Plaats bijvoorbeeld liguster of hulst, daar kan de buxusrups niet van leven. - Verwijder rupsen en poppen met de hand. Misschien even wat werk, maar wel heel effectief. Zorg wel dat je erbij bent voordat de rupsen met te veel te zijn. - Gebruik een feromonenval. Daarin zit de specifieke sekslokstof van vrouwtjes die de mannetjes van de buxusmot aantrekken. Deze vliegen in de val en kunnen daar niet meer uit. De vlinders kunnen zich dus niet voortplanten. - Gebruik nooit (bio)gif om de buxusrups te bestrijden. Dit doodt ook andere dieren, zoals bijen, lieveheersbeestjes en vlinders.