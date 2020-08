Honderden mensen herdenken omgekomen Hengeloërs op afgesloten Oldenzaalsestraat in Enschede

Al ruim voor half acht verzamelen de eerste tientallen mensen zich al op de straat. De weg is tussen 19.30 uur en 22.00 uur afgezet tussen de Hoge Bothofstraat en de Boulevard 1945. De gemeente houdt toezicht tijdens de ceremonie, waar vooral veel jongeren op af zijn gekomen. Mondkapjes worden uitgedeeld, terwijl er wordt gevraagd om voldoende afstand te houden.

Honderden mensen bij herdenking omgekomen Hengeloërs in Enschede (Foto: RTV Oost / Nout Peper)

'Gezellige avond gehad'

Een van de organisatoren is Mike Stegeman. Hij kende Eustace en Bart goed. "Het waren mijn beste kameraden. Een kwartier voor dat het gebeurde zaten we nog bij Rocks, hadden we een gezellige avond gehad." Niet veel later kwamen er telefoontjes dat er een ongeluk was gebeurd. "Toen zijn we hier naartoe gegaan en kregen we het vreselijke nieuws. Het duurt even voordat je het besef krijgt. Ik zit nog in een waas, heb hele emotionele dagen gehad."

Hij verwacht een mooie bijeenkomst. "We draaien muziek die de jongens mooi vonden, er gaan wat dingen gebeuren. We gaan er een feest van maken, zoals de jongens waren." Bij Eustace moet Mike direct denken aan Nederlandstalige muziek, terwijl bij Bart de herinneringen aan de vakantie van Mallorca direct opkomen. "Een Mallorca-nummertje met een feestelijk tintje, dat zal mij straks wel wat doen."

Honderden mensen bij herdenking omgekomen Hengeloërs in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Fotograaf: News United / Dennis Bakker

Ook betrokken bij de bijeenkomst is voorzitter Danielle de Vries van de wijkraad De Bothoven. Zij legt uit dat de vriendengroep van Bart en Eustace bij de gemeente het verzoek hadden neergelegd om de Oldenzaalsestraat af te zetten. "De gemeente heeft fantastisch meegedacht en meegewerkt."

De straat staat bekend als een plek waar regelmatig te hard wordt gereden. "De wijk is in shock", vertelt De Vries. "Het is een racebaan en dan gebeurt zoiets, het is verschrikkelijk."

Honderden mensen bij herdenking omgekomen Hengeloërs in Enschede (Foto: RTV Oost / Nout Peper)

Halveliters

De portretten van Eustace McCauley en Bart Christiaan hebben een prominente plek gekregen in de straat. Vlak voor acht uur spreekt een familielid van een van de slachtoffers. Hij roept op om vooral te lachen, omdat het vrolijke jongens waren. Hij vraagt of mensen bier bij zich hadden, waarna tientallen halveliters de lucht ingaan en er geproost wordt.

Nadat er een minuut stilte is gehouden, gaan om acht uur honderden, biologisch afbreekbare, ballonnen de lucht in. De vader van Eustace zingt het lied 'Father and Friend' van Alain Clark.

Zingen van vader van Eustace (Foto: RTV Oost / Nout Peper)

Fotograaf: RTV Oost / Nout Peper

Zingen van vader van Eustace

Tijdens de herdenking komt het beeld naar voren van twee jongens, die vooral vrolijk waren en feestbeesten. Vaak wordt er gesproken over lach van Eustace, die erg aanstekelijk was. "Eustace was een Afrikaan, maar hield meer van Nederlandstalige muziek dan menig Hollander", vertelt een vriend treffend. Bart hield vooral van techno, dat wordt ook veel gedraaid. Mensen vinden het ook mooi dat de herdenking feestelijk is en niet alleen maar droevige muziek. Met ook ruimte om te lachen.

Vervolgens worden fakkels ontstoken bij de portretten van de twee. Ook zijn er toespraken. Een van de vrienden kan het niet laten om te refereren aan de onveilige situatie. "Hoe lang zeuren wij al wel niet dat deze straat aangepakt moet worden?"

Met vuurwerk wordt de bijeenkomst afgesloten.

Vuurwerk ter afsluiting van de bijeenkomst (Foto: News United / Dennis Bakker) Fotograaf: News United / Dennis Bakker Vuurwerk ter afsluiting van de bijeenkomst

Op de plek waar het ongeluk gebeurde op de Oldenzaalsestraat, werden de afgelopen week al veel bloemen en kaarsjes, briefjes en een schaakbord gelegd. De mannen, van 28 en 29 jaar, kwamen om bij een botsing met een andere auto. Twee mannen die in de andere auto zaten, raakten gewond. Een 21-jarige man uit Glanerbrug wordt door de politie gezien als verdachte.