Van Wonderen benieuwd naar seizoensouverture GA Eagles: "Zin om ons te gaan meten in interessante competitie"

Van Wonderen is vooral benieuwd hoe zijn ploeg voor de dag gaat komen. "Na zo'n lange voorbereiding wil je ook zien hoe je team erop staat en hoe de jongens dat gaan vertalen."

Goals

In de hele oefencampagne wist Go Ahead Eagles maar één keer te scoren, maar dat baart Van Wonderen geen zorgen. "Daar moet je ook een beetje doorheen kijken. Het gaat ook om: tegen wie heb je gespeeld? Als je uit tegen Twente en Heracles speelt, dan is het logisch dat je niet twintig kansen weet te creëren. Het gaat interessant worden om te zien in hoeverre we in onze competitie tot kansen en goals gaan komen. Maar dat is wel een punt waar we aan moeten werken."

Go Ahead Eagles kan in Dordrecht geen beroep doen op Martijn Berden (knie), Frank Ross (onderbeen) en Wout Droste, die nog niet wedstrijdfit is na zijn zware knieblessure van vorig seizoen.

Basisplaats Corboz

Jeroen Veldmate, die vorige week ziek was en ontbrak in de laatste oefenwedstrijd tegen FC Twente, is weer hersteld en gaat spelen. Jay Idzes begint daardoor op het middenveld. Dat gaat ten koste van Zakaria Eddahchouri, die op de bank moet beginnen. Mael Corboz behoudt wel zijn basisplaats. Kevin van Kippersluis start in plaats van Berden en Jay Gorter is aangewezen als eerste doelman.

Het duel in Dordrecht begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.