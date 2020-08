Hengelose buitenspeler Steff Kaptein aan de slag bij HHC Hardenberg

Kaptein maakte twee jaar geleden in de KNVB Beker zijn debuut in het betaald voetbal voor PEC Zwolle. Daarvoor speelde hij bij FC Twente en Achilles'12 in zijn geboortestad. Hij trainde al mee in Hardenberg en maakte ook al minuten in oefenduels.

Warme club

"Het is een hele mooie competitie, de Tweede Divisie. Ik ken HHC Hardenberg al een lange tijd, omdat mijn oom Rob Kaptein daar ook als keeper heeft gevoetbald. Mijn oma woont zelfs vlak achter De Boshoek. Het is een hele warme club. Toen assistent-trainer Pascal Diender mij benaderde of ik mee wilde trainen, heb ik niet getwijfeld", aldus de buitenspeler over zijn nieuwe stap.

Jong en ambitieus

Technisch manager Gert Heerkes is verheugd met de komst van Kaptein: "We zijn erg tevreden met de komst van Steff naar HHC. Allereerst vanwege zijn specifieke aanvallende kwaliteiten, waarmee een flinke boost is gegeven aan de kwaliteit van onze groep vleugelaanvallers. Daarnaast pas zijn komst goed in de gedachte van HHC om jong en ambitieus talent uit de regio op het netvlies te hebben en samen die ambities waar te maken. Tot slot is het natuurlijk een fijne bijkomstigheid dat er familiebanden binnen onze club zijn."