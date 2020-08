Drie generaties boeren in Kamperveen: "Het politieke beleid verandert elk jaar!"

Het uitzicht op Kamperveen waar voornamelijk boeren wonen en werken (Foto: Jauke Boerdam)

De uitgestrektheid van het gebied is gigantisch. De weilanden bieden kilometers uitzicht. Vanaf het melkveebedrijf kun je aan de ene kant de windmolens van Urk zien en aan de andere kant de hoge gebouwen van Zwolle. "Mijn vader had hier vlakbij een boerderij. We deden toen alles met paard en wagen. We hadden 20 koeien en daar leefden we van", vertelt Herman van der Scheer.

Mansholt

Herman was een jongeman toen toenmalig minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Sicco Mansholt de intensivering van de landbouw doorvoerde. "Wij hebben dankzij de verkaveling een groter bedrijf gekregen. Wij waren groot voorstander van alle vernieuwingen." Het bedrijf van Van der Scheer heeft melkvee en springpaarden. Hermans hart ligt vooral bij de paardensport. Zijn zoon Ronald (50) en kleinzoon Jelmer (22) zijn sinds april samen de maatschap aangegaan van het melkveebedrijf.

Familie Van der Scheer: drie generaties boeren (Foto: Jauke Boerdam)

Stront in de oren

Ronald en Jelmer hebben meegedaan aan meerdere boerenacties. Ronald heeft daarbij in een interview gezegd dat Minister Schouten van LNV stront in haar oren heeft. "Als minister Schouten echt zou luisteren naar de boeren, dan had ze toch al wel dingen veranderd. Maar ik denk dat het boek al geschreven is en ze wil niet luisteren naar wat wij als sector vinden."

Overheid

De politiek is echt niet te vertrouwen volgens Herman. "Politiek kan draaien, liegen, beloven... en niemand die dat tot de orde roept. En ze houden geen rekening met ons als ondernemers."

"Toen bijvoorbeeld het melkquotum in 1983 ingevoerd werd, hadden wij net een jaar bewust minder melk geproduceerd, omdat we vonden dat we te veel uren werkten. Vervolgens kwam er dat jaar een meetmoment hoeveel melk je had geleverd en daar mocht je dan niet meer overheen komen. Dan kan ik toch niet meer vrij ondernemen?"

Het bedrijf heeft 150 melkkoeien die vers gras in de stal krijgen (Foto: Jauke Boerdam)

Ook bij het vaststellen van de fosfaatrechten in 2018 is er op één moment gekeken naar hoeveel koeien elk bedrijf had. Ook daar zijn boeren, die net op dat meetmoment toevallig minder koeien in hun stal hadden, de dupe van geworden. Zij hebben nu lege plekken in hun stal, waardoor hun opbrengsten te laag zijn. "En je moet wel de bank gewoon betalen."

Grasland: industrie of natuur

"Wij werden in de tijd van Mansholt verplicht om ons bedrijf te intensiveren", vertelt Herman. "En nu moeten we opeens zorgen voor meer bloemetjes voor de insecten. Alleen: we halen daar geen voer uit voor onze dieren en we krijgen er geen geld voor. Maar ik vind grasland geen industrie."

"Wij maken ons niet druk om de insecten" zegt Ronald. Maar Jelmer twijfelt even. "Als je het nodig hebt voor de bestuiving van het mais..." Herman vult in. "Hier langs de snelweg staan zoveel bloemen, daar hebben insecten genoeg plek."

Toekomst

Of Jelmer de kringlooplandbouw ziet zitten, daar is hij nog helemaal uit. Maar dat hij veranderingen gaat doorvoeren op het bedrijf, daar gaat hij wel van uit. "Dat is van alle generaties. Veranderingen horen erbij", beamen zijn vader en opa. Of hij werkelijk bomen gaat planten wanneer dat wordt opgelegd, weet hij niet. "Misschien gaan we ook wel weer actie voeren tegen die plannen."

Ook heeft de familie geen vertrouwen in de uitkomsten van sommige wetenschappelijke onderzoeken. "Het lijkt soms alsof de uitkomst al vast staat en er niet echt goed gekeken wordt naar hoe het echt zit", zeggen Ronald en Herman. Ronald en Jelmer hebben actie gevoerd tegen de eiwitplannen van Minister Schouten. "Daaruit bleek ook dat het was niet goed was onderzocht en dat is nu teruggedraaid."

Groot Onderhoud

