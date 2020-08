Miljoenen euro steun voor bruine vloot: "Hiermee kom ik de winter door"

"Het is absoluut ademruimte. Dit helpt ons verder." Schipper Rob Peetoom uit IJsselmuiden is blij met de steun die vanuit Den Haag komt voor de bruine vloot, de traditionele Nederlandse zeilschepen die nu voor chartervaart worden gebruikt. Gisteren werd bekend dat het kabinet 15 miljoen euro vrijmaakt om de vloot te steunen in deze coronacrisis. Geld dat heel erg welkom is bij de schippers, want maandenlang stilliggen heeft flinke financiële sporen nagelaten.

Op deze winderige zaterdag vaart Peetoom met zijn schip Avondrood en acht passagiers richting Lemmer. "Ik loop de hele dag al met een grote grijns rond. Een aantal collega's die ik heb gesproken, hebben hetzelfde gevoel." Toeval of niet, maar alle Overijsselse schepen van de bruine vloot zijn dit weekend op het water. Ongetwijfeld allemaal met schippers die een stukje positiever zijn dan begin deze week.

Sappelen

De afgelopen maanden is het sappelen voor de schippers. Na de wintermaanden - waarin niet wordt gevaren en er dus ook geen inkomsten zijn - slaat het coronavirus toe en moeten de schepen aangemeerd blijven. Al snel wordt de schippers duidelijk dat het een zware periode gaat worden en er wordt om een noodfonds gevraagd. Schippers kunnen anders het hoofd niet boven water houden en mogelijk failliet gaan.

In juni voeren zo'n 175 schippers, onder wie schippers uit Kampen, Hasselt en Zwartsluis, actie bij het forteiland Pampus. Ze voelen zich in de steek gelaten door de regering, omdat er niets gedaan wordt om de bruine vloot te ondersteunen. Een maand later, als de coronamaatregelen worden versoepeld, mag er weer met passagiers gevaren worden.

Positiever

"Ik vaar de laatste weken weer een beetje", zegt Peetoom. "Dat is prima om de kosten te drukken. Tot nu toe red ik het net." Maar acht maanden aan de kant en dus ook amper tot geen inkomsten, dat hakt er in. De miljoenen uit Den Haag komen dus als geroepen en de schipper is een stuk positiever. "Hiermee zijn we geholpen, kom ik de winter door."

De vijftien miljoen euro is onderdeel van een steunpakket van 482 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector. Hoe het geld uiteindelijk over de ongeveer vierhonderd schepen verdeeld gaat worden, is nog niet bekend. Maar ademruimte voor de vloot maakt het leven in elk geval een stukje minder zwaar voor de schippers.