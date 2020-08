Raalte doet het zonder Stöppelhaene dit jaar, maar Sven (11) bouwt zijn eigen feestje

Twintig Lego-poppetjes staan er voor het nagebouwde hoofdpodium, de grote rode haan draait net als in echt rondjes midden op het festivalterrein en ook de Feestfabriek (een feesttent) ontbreekt niet.

"Ongeveer een weekje", vertelt Sven over de tijd die hij aan het bouwen van het Lego-festivalterrein kwijt was. De lampen op het podium flitsen en de haan draait op eigen kracht rondjes. En dat in de week waarin normaal gesproken Stöppelhaene gevierd wordt.

Leeg plein

De Domineeskamp is dit jaar dan ook leeg. Geen feesttenten, taps of podia. "Daar staan we dan", kijkt Stöppelhaene-voorzitter Paul Wittenhorst om zich heen. "Echt een flinke domper dit jaar."

Paul Wittenhorst op een lege Domineeskamp (Foto: RTV Oost / Marcus Ganzevles)

Toen er aan het begin van de zomer weer wat ruimte ontstond om evenementen te organiseren, dachten ze in Raalte na over een Stöppelhaene in afgeslankte vorm. "Maar Stöppelhaene is zo groot, dat onze conclusie was dat we zoveel mensen teleur moesten stellen. We hadden hier een hartstikke mooi terras kunnen maken, misschien wel voor 2.000 mensen. Maar dan moet je alsnog heel veel mensen teleurstellen."

Hij vervolgt: "Daarnaast zou het heel moeilijk worden om dat te organiseren en ook nog eens binnen de regels te doen van anderhalve meter. Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen."



Toch nog een beetje Stöppelhaene

Wel riep de organisatie Raaltenaren op om de Stöppelhaene-vlag deze week uit te hangen. Daar gaven veel mensen gehoor aan. Aan de Raarhoeksweg, vlak buiten Raalte, versierden buurtbewoners hun weilanden en tuinen om toch nog een beetje Stöppelhaene te vieren.